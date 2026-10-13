Αττική Οδός: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο - Συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με ΙΧ

Snapshot Στην Αττική Οδό, στο ύψος του Αμαρουσίου, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ ΙΧ και μοτοσικλέτας.

Ο μοτοσικτιστής έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση.

Ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην Αττική Οδό, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Το τροχαίο σημειώθηκε μετά την έξοδο για Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν το ΙΧ συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής και να τραυματιστεί άλλο ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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