Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο - Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους

Snapshot Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στον δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχωρούδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στο ένα όχημα επέβαινε ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα του ζευγαριού βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από το δεύτερο όχημα χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 19:40, στον δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχωρούδα, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους, που επέβαιναν στο ένα από τα οχήματα. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τη γυναίκα σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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