Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών εμφανίστηκε στη δομή έχοντας μαζί του όπλο, προκαλώντας ανησυχία στους εργαζομένους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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