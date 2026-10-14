Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί

Newsroom

Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών εμφανίστηκε στη δομή έχοντας μαζί του όπλο, προκαλώντας ανησυχία στους εργαζομένους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις αργίες μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Η προσωπική μαρτυρία της πρέσβεως του Ισραήλ Γιανάι για την 7η Οκτωβρίου: «Επιδιώκουμε την ειρήνη»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών - Μίσθωση ακινήτου για ένα χρόνο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οκτώ Πολιτείες έκαναν αγωγή στην OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρέθυμνο: Παρουσιάστηκε η μεγάλη γιορτή του Socca - 130 ομάδες από 40 χώρες στην πόλη

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Σιβηρία: Φόβοι για παγκόσμια υγειονομική κρίση από αρχαίους ιούς στα παγωμένα εδάφη

23:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Πάπα για ταχεία αποκατάσταση της υγείας του

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρή 8χρονη από κρίση άσθματος σε σπίτι γεμάτο κατσαρίδες και περιττώματα - Καθυστέρησαν 8 ώρες να καλέσουν για ιατρική βοήθεια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Τουρκίας

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο

23:03LIFESTYLE

ANT1: Το πρώτο τρέιλερ της Φαίης Σκορδά είναι στον αέρα

23:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Υπογραφή οριστικής σύμβασης για το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

22:56WHAT THE FACT

Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τονίζει τους κανόνες δεοντολογίας σε υπόμνημα μετά την απόλυση της Γκίλφοϊλ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν λέει ότι η χώρα της δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι επικρίνει τον Τραμπ: «Η συμφωνία για το ντίζελ με τον Πούτιν είναι επικίνδυνη»

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τονίζει τους κανόνες δεοντολογίας σε υπόμνημα μετά την απόλυση της Γκίλφοϊλ

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του - Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

22:56WHAT THE FACT

Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

23:03LIFESTYLE

ANT1: Το πρώτο τρέιλερ της Φαίης Σκορδά είναι στον αέρα

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ