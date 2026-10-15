Σύρος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 52χρονου από πηγάδι βάθους 15 μέτρων

Ένας 52χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στη Σύρο 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σύρος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 52χρονου από πηγάδι βάθους 15 μέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων περίπου στις 11:30.
  • Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό εξοπλισμό.
  • Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με επιτυχία και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα.
  • Δεν έχουν δοθεί ακόμα πληροφορίες για τις συνθήκες της πτώσης.
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου το πρωί της Πέμπτης (15/10), μετά την πτώση ενός 52χρονου άνδρα σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στο νησί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

ΣΥΡΟΣ

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 52χρονο και να τον απεγκλωβίσουν με επιτυχία από το πηγάδι.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

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