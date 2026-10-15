Απαγορευτικό απόπλου: Πότε ξεκινούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Ραφήνα και το Λαύριο

Snapshot Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής λόγω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ ο Αργοσαρωνικός εξυπηρετείται και με τα ταχύπλοα.

Οι πρώτες αναχωρήσεις από τη Ραφήνα και το Λαύριο προγραμματίζονται για το απόγευμα, στις 16:30 και 17:30 αντίστοιχα.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία πριν τη μετάβασή τους για ενημέρωση σχετικά με πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια. Snapshot powered by AI

Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ ο Αργοσαρωνικός εξυπηρετείται πλέον και με τα ταχύπλοα.

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου οι πρώτες αναχωρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα, ακολουθώντας το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού.

Το πρώτο επιβατικό πλοίο με αναχώρηση από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσει στις 16:30, ενώ από το Λαύριο έχει προγραμματιστεί για τις 17:30.

Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αναχωρήσεων.

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