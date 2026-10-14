Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

Snapshot Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ανέμων έως 9 μποφόρ.

Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των επιβατηγά-οχηματαγωγών πλοίων προς Κρήτη από Πειραιά στις 14 Οκτωβρίου.

Η επανέναρξη των αναχωρήσεων θα εξαρτηθεί από την επανεκτίμηση των καιρικών συνθηκών από τις λιμενικές αρχές.

Οι επιβάτες πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των δρομολογίων πριν μεταβούν στα λιμάνια λόγω πιθανών ακυρώσεων ή καθυστερήσεων.

Πληροφορίες παρέχονται από τα λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Snapshot powered by AI

Οι άνεμοι που αγγίζουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ εξακολουθούν να εμποδίζουν τις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ, ενώ δεν θα εκτελεστούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη.

Όπως ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Κρήτη στις 21:00 της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026 θα παραμείνουν στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Προβλήματα στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων αντιμετωπίζουν και οι επιβάτες στη Ραφήνα και στο Λαύριο, όπου επίσης παραμένει ενεργή η απαγόρευση αναχώρησης των πλοίων.

Πριν μετακινηθούν προς τα λιμάνια, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επιβεβαιώσουν εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιό τους. Ενημέρωση μπορούν να λάβουν από τα αρμόδια λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, καθώς είναι πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό.

Ο χρόνος επανέναρξης των αναχωρήσεων θα καθοριστεί από την πορεία του καιρού και τις αποφάσεις των λιμενικών αρχών.

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