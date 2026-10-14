Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

Snapshot Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά σχολεία σε Ρόδο και Εύβοια λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας και για λόγους ασφαλείας.

Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ειδικά σχολεία, ΚΔΑΠ και αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστά για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ζημιών.

Στην Εύβοια, οι Δήμοι Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Διρφύων – Μεσσαπίων έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και την ασφαλή επανέναρξη των σχολικών δραστηριοτήτων.

Η παράταση της αναστολής λειτουργίας δεν ισχύει αυτόματα για άλλες περιοχές, και κάθε δήμος ανακοινώνει ξεχωριστά τις αποφάσεις του. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 σχολεία σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, καθώς οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την παράταση της αναστολής λειτουργίας τους για λόγους ασφαλείας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ρόδος και η Εύβοια, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις, τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και οι ζημιές σε υποδομές καθιστούν απαραίτητους τους ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

Μέχρι στιγμής, αποφάσεις για την Πέμπτη έχουν ανακοινωθεί για ολόκληρο τον Δήμο Ρόδου, καθώς και για τους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί

Στη Ρόδο, όπου η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της έναν νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για μία ακόμη ημέρα.

Η απόφαση αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Εκτός από τα σχολεία, κλειστά θα παραμείνουν οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να καταγραφούν τυχόν ζημιές σε σχολικά κτίρια, προαύλια και εγκαταστάσεις.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή των παιδιών και την ασφαλή επανέναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Εύβοια: Σε ποιους δήμους θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων έχουν ληφθεί και στην Εύβοια, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, με απόφαση του δημάρχου Αντώνη Σπυρόπουλου, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τι ισχύει για τα σχολεία στις υπόλοιπες περιοχές

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου είχαν παραμείνει κλειστές σχολικές μονάδες σε περισσότερες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, οι Σποράδες και δήμοι της Εύβοιας.

Ωστόσο, οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την Τετάρτη δεν συνεπάγονται αυτόματη παράταση της αναστολής λειτουργίας και για την Πέμπτη. Κάθε δήμος ή αρμόδια αρχή προχωρά σε νέα ανακοίνωση, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.

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