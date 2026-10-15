Άρση απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά από τις 09:00 - Τι ισχύει για Λαύριο και Ραφήνα

Snapshot Το απαγορευτικό απόπλου ισχύ ακόμα σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, λόγω κακοκαιρίας στην Αττική και άλλες περιοχές.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού θα ξεκινήσει μετά τις 09:00, εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Τα δρομολόγια στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν ανασταλμένα, με εξαίρεση το δρομολόγιο Ραφήνας προς Μαρμάρι που αναμένεται να εκτελεστεί κανονικά.

Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποφασίζονται κατά περίπτωση από τους πλοιάρχους, ανάλογα με τις συνθήκες ανέμου και θάλασσας.

Νεότερη ενημέρωση για τα δρομολόγια αναμένεται στις 12:00, με βάση την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την επανέναρξη των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ παραμένει και σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, το απαγορευτικό απόπλου που εκδόθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Τα πλοία στους λιμένες της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν δεμένα, ενώ η άρση του μέτρου θα ισχύσει μετά τις 09:00 στον Πειραιά, εφόσον υπάρξει βελτίωση του καιρού.

Παρότι στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την επιβίβαση των ταξιδιωτών, οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν. Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με μεγάλη ένταση στα ανοιχτά, καθώς το κύμα κακοκαιρίας παραμένει ενεργό.

Διαφορετικά δεδομένα ισχύουν για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια. Η πραγματοποίησή τους θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους πλοιάρχους, με βασικό κριτήριο την ένταση των ανέμων και τις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να επιβεβαιώνουν αν το προγραμματισμένο ταξίδι τους θα πραγματοποιηθεί.

Στη Ραφήνα, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν σε αναστολή, ενώ εξαίρεση αποτελεί η γραμμή προς το Μαρμάρι, η οποία, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, αναμένεται να εκτελεστεί κανονικά.

Στο λιμάνι του Λαυρίου, αντίστοιχα, δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενημερώνουν διαρκώς για τυχόν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις ώρες αναχώρησης. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται στις 12:00 το μεσημέρι, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη της ακτοπλοϊκής κίνησης και τις δυνατότητες σταδιακής αποκατάστασης των δρομολογίων, ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας.

Διαβάστε επίσης