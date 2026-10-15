Πάτρα: Πανικός με φορτηγό που λύθηκε το χειρόφρενο - Από τύχη γλύτωσε γυναίκα

Snapshot Το χειρόφρενο φορτηγού στην Πάτρα λύθηκε ξαφνικά, προκαλώντας την ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος σε ανηφορικό δρόμο.

Το φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα μηχανάκια και μία κολόνα φωτισμού στην οδό Αλσυλλίου.

Μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά γλίτωσε την τελευταία στιγμή χωρίς τραυματισμό.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Snapshot powered by AI

Πανικός δημιουργήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης σε περιοχή της Πάτρας, καθώς λύθηκε το χειρόφρενο φορτηγού που εκτελούσε εργασίες, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και μία κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλσυλλίου στο κάστρο της Πάτρας, όταν το φορτηγό βρισκόταν σε ανηφορικό δρόμο, προκειμένου να ολοκληρώσει εργασίες. Για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, το χειρόφρενο του φορτηγού λύθηκε και το βαρύ όχημα ξεκίνησε να κινείται με την όπισθεν, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το φορτηγό να προσκρούσει σε σταθμευμένα μηχανάκια και σε μία κολόνα φωτισμού. Μάλιστα, στο σημείο βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία γλίτωσε από θαύμα.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

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