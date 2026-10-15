Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Snapshot Ένας 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με τις αισθήσεις του μετά την πτώση.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, με πιθανότερο σενάριο την απόπειρα αυτοκτονίας.

Το συμβάν συνέβη λίγες ώρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου φοιτητή που έπεσε επίσης από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα όταν ένας 23χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στα Ζαρουχλέικα.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άνδρα με τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Όπως αναφέρει το μέσο, ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Ως πιθανότερο σενάριο εμφανίζεται η απόπειρα αυτοκτονίας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες μόνο ώρες μετά την πτώση ενός 20χρονου φοιτητή από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας της οδού Νόρμαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

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