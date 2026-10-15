«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς

Εικόνες που κάτοικοι παρομοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη καταγράφηκαν πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Ρόδο, στην περιοχή Καρακόνερου, ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ δεδων Ρομά με ρόπαλα και σίδερα, που εγκλώβισε οδηγούς και περαστικούς.
  • Η συμπλοκή ξεκίνησε έξω από καφετέρια για άγνωστη αιτία και έκλεισε τους γύρω δρόμους, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
  • Οι εμπλεκόμενοι επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη βιαιότητα, ενώ οι παρευρισκόμενοι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους χωρίς δυνατότητα διαφυγής.
  • Η Αστυνομία επενέβη άμεσα με ισχυρές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την προσαγωγή ατόμων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή αριθμό προσαχθέντων.
  • Η τοπική κοινωνία εκφράζει έντονη αγανάκτηση και ζητεί άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία των πολιτών και την αποτροπή μελλοντικών επεισοδίων βίας.
Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δεκάδων Ρομά με ρόπαλα και σίδερα στο Καρακόνερο της Ρόδου εγκλώβισε οδηγούς και μητέρες με μικρά παιδιά.

Όπως ανέφερε το dimokratiki.gr οι εμπλεκόμενοι συγκρούστηκαν έξω από καφετέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι γύρω δρόμοι έκλεισαν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η ανοχή τους έχει εξαντληθεί.

Εικόνες που κάτοικοι παρομοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη καταγράφηκαν πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο, όπου δεκάδες Ρομά ενεπλάκησαν σε συμπλοκή πρωτοφανούς έντασης. Ο πανικός απλώθηκε γρήγορα, τόσο σε όσους ζουν στη γειτονιά όσο και σε οδηγούς που έτυχε να περνούν από το σημείο τη στιγμή που ξέσπασε το επεισόδιο.

Από την καφετέρια στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η ένταση ξεκίνησε απότομα έξω από γνωστή καφετέρια του Καρακόνερου. Η αφορμή δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Μέσα σε λίγα λεπτά, πάντως, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ομάδες είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι οι εμπλεκόμενοι βγήκαν στον δρόμο κρατώντας ρόπαλα, σίδερα και ξύλα και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη βιαιότητα. Οι δρόμοι γύρω από την καφετέρια έκλεισαν και η διέλευση οχημάτων έγινε αδύνατη. «Έπεφτε άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που παρακολούθησε τα γεγονότα από κοντά.

Ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητα

Όσο η σύγκρουση φούντωνε, ξύλα, σίδερα και πέτρες εκσφενδονίζονταν προς κάθε κατεύθυνση. Οι οδηγοί που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο δεν είχαν περιθώριο να απομακρυνθούν.

Ανάμεσά τους και μητέρες με μικρά παιδιά. Όπως μεταφέρουν μάρτυρες, παρέμειναν μέσα στα οχήματα χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ή να βρουν διέξοδο, την ώρα που αντικείμενα περνούσαν ξυστά από τα αυτοκίνητά τους.

Επέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε εσπευσμένα και ισχυρές δυνάμεις έφτασαν στο Καρακόνερο με στόχο να αποκαταστήσουν την τάξη, να καταγράψουν το περιστατικό και να προχωρήσουν σε προσαγωγές. Πόσα άτομα οδηγήθηκαν τελικά στις αστυνομικές αρχές, καθώς και αν υπάρχουν τραυματίες, δεν διευκρινίζεται στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι αυτή την ώρα.

Αγανάκτηση στη ροδιακή κοινωνία

Το επεισόδιο πυροδότησε κύμα αντιδράσεων. Πολίτες εκφράζουν ανοιχτά την αγανάκτησή τους και διερωτώνται για πόσο ακόμη οικογένειες και ανυποψίαστοι περαστικοί θα βρίσκονται εκτεθειμένοι σε τέτοια φαινόμενα βίας στη μέση του δρόμου, σε ένα νησί που προβάλλεται ως ναυαρχίδα του τουρισμού.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανοχή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Ζητούν από τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη για την προστασία των πολιτών και την τήρηση της τάξης, προειδοποιώντας ότι, αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, ο κίνδυνος να θρηνήσει ο τόπος αθώα θύματα είναι υπαρκτός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν ξανά τον Νοέμβριο - Διελκυστίνδα για ενέργεια και προϋπολογισμό

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος έσωσε τη βότκα του από τη φωτιά αντί για τη σύντροφό του - Βίντεο

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αναποδογυρισμένο λεωφορείο στη σήραγγα της Μάγχης - 19 τραυματίες

22:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Παρέχουμε σε όσους χρειάζονται στήριξη λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας

22:27ΕΛΛΑΔΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς - Ανάμεσά τους μητέρες με παιδιά

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Δωρεάν μετακινήσεις για ένα μήνα σε πρωτοετείς φοιτητές

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Τρίτος Γύρος Συνομιλιών - Τι συζήτησαν για τη Λιβύη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:53WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό έγκλημα: Το σημάδι ενός πιθανού φόνου που έμεινε θαμμένο για 75.000 χρόνια

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1: Άνετη νίκη, φτωχό σκορ

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

20:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

22:27ΕΛΛΑΔΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς - Ανάμεσά τους μητέρες με παιδιά

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ