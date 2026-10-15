«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς

Snapshot Στη Ρόδο, στην περιοχή Καρακόνερου, ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ δεδων Ρομά με ρόπαλα και σίδερα, που εγκλώβισε οδηγούς και περαστικούς.

Η συμπλοκή ξεκίνησε έξω από καφετέρια για άγνωστη αιτία και έκλεισε τους γύρω δρόμους, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Οι εμπλεκόμενοι επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη βιαιότητα, ενώ οι παρευρισκόμενοι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η Αστυνομία επενέβη άμεσα με ισχυρές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την προσαγωγή ατόμων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή αριθμό προσαχθέντων.

Η τοπική κοινωνία εκφράζει έντονη αγανάκτηση και ζητεί άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία των πολιτών και την αποτροπή μελλοντικών επεισοδίων βίας. Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δεκάδων Ρομά με ρόπαλα και σίδερα στο Καρακόνερο της Ρόδου εγκλώβισε οδηγούς και μητέρες με μικρά παιδιά.

Όπως ανέφερε το dimokratiki.gr οι εμπλεκόμενοι συγκρούστηκαν έξω από καφετέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι γύρω δρόμοι έκλεισαν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η ανοχή τους έχει εξαντληθεί.

Εικόνες που κάτοικοι παρομοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη καταγράφηκαν πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο, όπου δεκάδες Ρομά ενεπλάκησαν σε συμπλοκή πρωτοφανούς έντασης. Ο πανικός απλώθηκε γρήγορα, τόσο σε όσους ζουν στη γειτονιά όσο και σε οδηγούς που έτυχε να περνούν από το σημείο τη στιγμή που ξέσπασε το επεισόδιο.

Από την καφετέρια στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η ένταση ξεκίνησε απότομα έξω από γνωστή καφετέρια του Καρακόνερου. Η αφορμή δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Μέσα σε λίγα λεπτά, πάντως, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ομάδες είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι οι εμπλεκόμενοι βγήκαν στον δρόμο κρατώντας ρόπαλα, σίδερα και ξύλα και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη βιαιότητα. Οι δρόμοι γύρω από την καφετέρια έκλεισαν και η διέλευση οχημάτων έγινε αδύνατη. «Έπεφτε άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που παρακολούθησε τα γεγονότα από κοντά.

Ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητα

Όσο η σύγκρουση φούντωνε, ξύλα, σίδερα και πέτρες εκσφενδονίζονταν προς κάθε κατεύθυνση. Οι οδηγοί που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο δεν είχαν περιθώριο να απομακρυνθούν.

Ανάμεσά τους και μητέρες με μικρά παιδιά. Όπως μεταφέρουν μάρτυρες, παρέμειναν μέσα στα οχήματα χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ή να βρουν διέξοδο, την ώρα που αντικείμενα περνούσαν ξυστά από τα αυτοκίνητά τους.

Επέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε εσπευσμένα και ισχυρές δυνάμεις έφτασαν στο Καρακόνερο με στόχο να αποκαταστήσουν την τάξη, να καταγράψουν το περιστατικό και να προχωρήσουν σε προσαγωγές. Πόσα άτομα οδηγήθηκαν τελικά στις αστυνομικές αρχές, καθώς και αν υπάρχουν τραυματίες, δεν διευκρινίζεται στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι αυτή την ώρα.

Αγανάκτηση στη ροδιακή κοινωνία

Το επεισόδιο πυροδότησε κύμα αντιδράσεων. Πολίτες εκφράζουν ανοιχτά την αγανάκτησή τους και διερωτώνται για πόσο ακόμη οικογένειες και ανυποψίαστοι περαστικοί θα βρίσκονται εκτεθειμένοι σε τέτοια φαινόμενα βίας στη μέση του δρόμου, σε ένα νησί που προβάλλεται ως ναυαρχίδα του τουρισμού.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ανοχή της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Ζητούν από τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη για την προστασία των πολιτών και την τήρηση της τάξης, προειδοποιώντας ότι, αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, ο κίνδυνος να θρηνήσει ο τόπος αθώα θύματα είναι υπαρκτός.

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