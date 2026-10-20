Έβρος: Τροχαίο με έναν νεκρό - Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Έβρος: Τροχαίο με έναν νεκρό - Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Έβρο, στα Δίκαια, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό ηλικιωμένο οδηγό ΙΧ.
  • Ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα.
  • Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του ΙΧ, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.
  • Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία για βοήθεια και διερεύνηση του περιστατικού.
  • Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να καθορίσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Έβρο, και συγκεκριμένα στα Δίκαια, στον κάθετο άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας ηλικιωμένος οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σφοδρότητα με νταλίκα.

Η βιαιότητα της πρόσκρουσης απέβη μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ., ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο οδηγός του βαρέος οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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