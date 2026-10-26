«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Πώς η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO κλείνει τον κύκλο των αποβλήτων στην πράξη

Σκυρόδεμα, σίδηρος, τούβλα, γυαλί, μέταλλα, χώμα. Πολύ διαφορετικά μεταξύ τους υλικά που έχουν ένα κοινό: Προκύπτουν μεταξύ άλλων από την κατασκευή κτηρίων και δρόμων, τη μερική ή ολική κατεδάφισή τους ή την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος. 

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«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Πώς η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO κλείνει τον κύκλο των αποβλήτων στην πράξη
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνήθως, τα χαρακτηρίζουμε μπάζα καθώς θεωρούμε ότι τα υλικά αυτά χάνουν την αξία τους όταν ολοκληρωθεί ένα κατασκευαστικό έργο. Συχνά αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα χωρίς περαιτέρω χρησιμότητα.

Είναι όμως αυτό το τέλος της διαδρομής τους; Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO λέει «όχι».

Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων μπορεί να αξιοποιηθεί εκ νέου. Τα περισσότερα ΑΕΚΚ μπορούν, μέσα από την κατάλληλη εναλλακτική διαχείριση, να επιστρέψουν στην παραγωγή ως αξιοποιήσιμοι πόροι και δευτερογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη για νέες πρώτες ύλες, η κατανάλωση φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών, με τον κατασκευαστικό κλάδο να γίνεται περισσότερο βιώσιμος, προωθώντας την κυκλική οικονομία έναντι του καθιερωμένου μοντέλου γραμμικής παραγωγής.

Το σύστημα που κάνει πιο βιώσιμες τις κατασκευές

Αυτή τη διαδικασία αναλαμβάνει η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που συνδυάζει το μέγεθος και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων). Στόχος της είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η διαχείριση των ΑΕΚΚ να είναι οργανωμένη, υπεύθυνη και αποτελεσματική, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η παρουσία της σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και το διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο άνω των 100 συνεργαζόμενων μονάδων καθιστούν εφικτή την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Μέσα σε πέντε χρόνια, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει διαχειριστεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια τόνους ΑΕΚΚ, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα (ουσιαστικό στοιχείο μιας οργανωμένης διαχείρισης) και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κατασκευαστικού κλάδου.

Οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν την έκταση και τον αντίκτυπο της δραστηριότητας της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, αλλά πίσω τους βρίσκεται μια σύνθετη διαδικασία συντονισμένων ενεργειών, που απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή διαχείριση των αποβλήτων. Η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία, η ανάκτηση και η αξιοποίηση αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας, με κάθε στάδιο να χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, τεχνογνωσία και συντονισμό ώστε η επαναχρησιμοποίηση να οδηγήσει στην παραγωγή νέων και πιστοποιημένων υλικών.

Αυτήν ακριβώς τη σύνθετη διαδικασία επιλέγει να παρουσιάσει με έναν διαφορετικό τρόπο η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO. Με κεντρικό μήνυμα «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι», χρησιμοποιεί τη «γλώσσα του παιχνιδιού» για να εξηγήσει τη σημασία της γνώσης, της οργάνωσης και του κατάλληλου συστήματος (κάθε παιχνίδι χρειάζεται σύστημα!) στη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Τι σημαίνει «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»;

Όχι ότι η διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι εύκολη, αλλά ότι, όταν υπάρχει η γνώση, η οργάνωση και το κατάλληλο σύστημα, κάθε στάδιο μπορεί να συνδέεται με το επόμενο, όπως τα κομμάτια ενός παιχνιδιού… Αντίστοιχα, στη διαχείριση των ΑΕΚΚ, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη: Κάθε κίνηση έχει συγκεκριμένη θέση και κάθε υλικό τη δική του, συγκεκριμένη διαδρομή.

Στα εικαστικά της καμπάνιας της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, υλικά που παραπέμπουν στον κόσμο των κατασκευών αποκτούν τη μορφή παιχνιδιών και νέων συνθέσεων. Με αυτόν τον άμεσο και απλό τρόπο επικοινωνείται οπτικά η δυνατότητα μετασχηματισμού τους: Όσα φαίνεται να έχουν εκπληρώσει τον αρχικό τους σκοπό μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για κάτι νέο. Η προσέγγιση συνδέεται με το ευρύτερο όραμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, στο οποίο η αξιοποίηση των υλικών και η επιστροφή τους στην παραγωγή συμβάλλουν σε έναν κύκλο που συνεχίζεται.

Η επιστροφή των υλικών στην παραγωγή είναι εκείνη που επιτρέπει να κλείνει ο κύκλος στην πράξη, δίνοντας νέα αξία σε υλικά που διαφορετικά θα αντιμετωπίζονταν ως απόβλητα… Με την τεχνογνωσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει πως, όταν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα, τα μπάζα μπορούν να είναι πραγματικά παιχνιδάκι.

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