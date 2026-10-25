Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

Snapshot Το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο καταμαράν «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ» επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης.

Οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Αναμένονται οι ενέργειες των αρμόδιων λιμενικών αρχών για το περιστατικό.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τη φύση της βλάβης και τον χρόνο αποκατάστασής της. Snapshot powered by AI

Στον λιμένα της Πάτμου κατέπλευσε εκ νέου το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο καταμαράν (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ», λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσίασε κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από την Πάτμο προς την Ικαρία.

Κατά τον χρόνο του συμβάντος, επί του πλοίου επέβαιναν 79 επιβάτες, ενώ μεταφέρονταν και δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Για το περιστατικό αναμένονται οι προβλεπόμενες ενέργειες των αρμόδιων λιμενικών αρχών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της μηχανικής βλάβης και τον χρόνο αποκατάστασής της.