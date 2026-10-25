Ρέθυμνο: Για πρώτη φορά στην πόλη η εικόνα της Παναγίας Σουμελά

Snapshot Στην πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο υποδέχτηκαν την ιστορική εικόνα της Παναγίας Σουμελά και αποτμήματα ιερών λειψάνων του Αγίου Δημητρίου.

Η εικόνα μεταφέρθηκε για πρώτη φορά από το προσκύνημα του Βερμίου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της εορτής των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων και των εκδηλώσεων για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία.

Την αποστολή συνόδευσε ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων, ενώ η υποδοχή έγινε μπροστά από το Δημαρχείο Ρεθύμνης με λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Στον εσπερινό συμμετείχαν Μητροπολίτες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, τοπικών αρχών, Ενόπλων Δυνάμεων και τοπικών σωματείων, ενώ τονίστηκε ο συμβολικός χαρακτήρας της εικόνας για τη σύνδεση Πόντου και Κρήτης.

Υπήρξε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης να προσφέρει λείψανα των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων προς θησαύριση στη Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια. Snapshot powered by AI

Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο, η υποδοχή της ιστορικής εικόνας της Παναγίας Σουμελά, καθώς και αποτμημάτων ιερών λειψάνων του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, το ιερό κειμήλιο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην πόλη από το προσκύνημα του Βερμίου, στο πλαίσιο της εορτής των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων και των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία.

Την εικόνα συνόδευσε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ο καθηγούμενος του προσκυνήματος, αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γεώργιος Τανιμανίδης και μέλη της διοίκησης του ιδρύματος.

Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημαρχείο Ρεθύμνης από τον δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη. Ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Στον ναό τελέστηκαν δοξολογία και αρχιερατικός εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονος και συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κρητικών και ποντιακών σωματείων, καθώς και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εκπροσώπησε ο διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Νικόλαος Κωστάκης.

Κατά την ομιλία του, ο Μητροπολίτης Βεροίας υπογράμμισε τον συμβολικό χαρακτήρα της παρουσίας της εικόνας στο Ρέθυμνο, σημειώνοντας ότι η έλευσή της σηματοδοτεί τη συνάντηση του Πόντου με την Κρήτη. Παράλληλα, στάθηκε στη βαθιά σημασία της Παναγίας Σουμελά για τον ποντιακό ελληνισμό, τη σύνδεσή της με τις μνήμες της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, καθώς και τη μεταφορά και εγκατάστασή της στο όρος Βέρμιο.

Μετά το πέρας του εσπερινού, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ενώ ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης Πρόδρομος προσέφερε στον Μητροπολίτη Βεροίας αποτμήματα λειψάνων των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, προκειμένου να θησαυριστούν στη Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ