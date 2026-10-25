Μεγάλη γιορτή αύριο: Ποιοι γιορτάζουν - Η ιστορία του πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Snapshot Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον οθωμανικό ζυγό συνέβη στις 26 Οκτωβρίου 1912, ενισχύοντας τη σημασία της γιορτής του Αγίου Δημητρίου για την πόλη.

Ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και θεωρείται προστάτης των Θεσσαλονικέων και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Η γιορτή συνδέεται με παραδοσιακά αγροτικά και κτηνοτροφικά έθιμα, όπως η οργάνωση της εργασίας των βοσκών και το άνοιγμα των πρώτων βαρελιών κρασιού.

Το έθιμο του κουρμπανιού περιλαμβάνει την προσφορά φαγητού στους πιστούς, ενισχύοντας το αίσθημα κοινότητας και αλληλεγγύης στις τοπικές κοινωνίες. Snapshot powered by AI

Σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία είναι η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, καθώς τιμάται η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη, ενός από τους πιο αγαπητούς και τιμώμενους αγίους της Εκκλησίας. Ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί τον πολιούχο και προστάτη της Θεσσαλονίκης, ενώ η γιορτή του συνδέεται με βαθιά θρησκευτική παράδοση, ιστορικά γεγονότα και έθιμα που διατηρούνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 26 Οκτωβρίου 1912 η πόλη απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό, γεγονός που συνέπεσε με την εορτή του Αγίου και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή του με την ιστορική πορεία της.

Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν ονόματα που συνδέονται με τον Άγιο Δημήτριο, καθώς και με άλλους αγίους που τιμώνται την ίδια ημέρα.

Ειδικότερα, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Δημήτρης, Δημήτριος, Δήμος, Μήτσος, Μίμης, Μήτρος, Τζίμης, Ντέμης και Ντίμης.

Δήμητρα, Δημητρία, Μιμή, Μιμίκα και Ντέμη.

Γλύκων και Γλυκός.

Λούππος και Λούππης.

Λέπτινος και Λεπτίνα.

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης: Η ζωή και το μαρτύριό του

Ο Άγιος Δημήτριος συγκαταλέγεται στις πλέον εμβληματικές μορφές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Γεννήθηκε περίπου το 280 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενος από εύπορη οικογένεια, και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ακολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία και, σε νεαρή ηλικία, έφτασε στο αξίωμα του χιλιάρχου. Παράλληλα, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και αφιερώθηκε στη διάδοση της χριστιανικής πίστης στη Θεσσαλονίκη, διδάσκοντας το Ευαγγέλιο σε έναν κύκλο νέων ανθρώπων.

Η δράση του, ωστόσο, προκάλεσε την αντίδραση των ειδωλολατρικών αρχών. Ο Δημήτριος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ο οποίος απαίτησε να απαρνηθεί τη χριστιανική του πίστη. Εκείνος παρέμεινε αμετακίνητος στις πεποιθήσεις του, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί.

Κατά την ίδια παράδοση, ένας από τους μαθητές του, ο Νέστορας, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον φημισμένο παλαιστή Λυαίο, ο οποίος θεωρούνταν ανίκητος. Ο νεαρός Χριστιανός επικράτησε στη μονομαχία, προκαλώντας την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε την εκτέλεσή του.

Η ίδια διαταγή προέβλεπε και τον θάνατο του Δημητρίου, ο οποίος μαρτύρησε από λογχισμούς. Στον τόπο όπου ενταφιάστηκε ανεγέρθηκε αργότερα ναός προς τιμήν του. Σύμφωνα με την παράδοση, από τον τάφο του ανέβλυζε ευωδιαστό μύρο, γεγονός από το οποίο προήλθε και η προσωνυμία «Μυροβλύτης».

Ο προστάτης της Θεσσαλονίκης και η ιστορική του σημασία

Η σχέση του Αγίου Δημητρίου με τη Θεσσαλονίκη είναι διαχρονική και ιδιαίτερα ισχυρή. Για αιώνες, οι κάτοικοι της πόλης τον θεωρούσαν προστάτη και υπερασπιστή τους απέναντι σε εχθρικές επιδρομές και δύσκολες ιστορικές περιόδους.

Η παράδοση θέλει τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό των Θεσσαλονικέων σε περιόδους κινδύνου, ενώ η τιμή προς το πρόσωπό του παραμένει βαθιά ριζωμένη στη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μνήμη κατέχει η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα της εορτής του. Η σύμπτωση αυτή προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στη γιορτή του πολιούχου, η οποία αποτελεί κάθε χρόνο σημαντικό γεγονός για την πόλη.

Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος και σε άλλες ελληνικές πόλεις και περιοχές, μεταξύ των οποίων η Χρυσούπολη, η Ελασσόνα, η Ναύπακτος, η Κερατέα και η Κηφισιά.

Τα παραδοσιακά έθιμα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου δεν έχει μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά συνδέεται και με τον κύκλο των γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών. Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, ο Άγιος θεωρείται προστάτης των γεωργών και των κτηνοτρόφων και χαρακτηρίζεται ως ο «φθινοπωρινός Άγιος», σε αντιδιαστολή με τον Άγιο Γεώργιο, που συνδέεται με την άνοιξη.

Για τους κτηνοτρόφους, η 26η Οκτωβρίου αποτελούσε παραδοσιακά ορόσημο για την οργάνωση της εργασίας τους. Οι τσελιγκάδες συμφωνούσαν με τους βοσκούς για τη φύλαξη των κοπαδιών, με τις σχετικές συμφωνίες να έχουν συνήθως διάρκεια έως τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, την άνοιξη. Αντίστοιχες συμφωνίες γίνονταν και για τη φροντίδα των αγελάδων στα χωριά.

Οι γεωργοί, από την πλευρά τους, προετοίμαζαν τον σπόρο για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, συνήθιζαν να τον ραντίζουν με αγιασμένο μύρο, ζητώντας ευλογία για την παραγωγή και τη σοδειά τους.

Την ίδια ημέρα, οι αμπελουργοί άνοιγαν παραδοσιακά τα πρώτα βαρέλια με το καινούργιο κρασί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την αμπελουργία και την οινοπαραγωγή.

Το έθιμο του κουρμπανιού

Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου συνοδευόταν από το έθιμο του «κουρμπανιού», μια συλλογική προσφορά φαγητού προς τους πιστούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις, οι κάτοικοι μετέφεραν στον ναό ένα ζώο, συνήθως ταύρο, το οποίο προετοίμαζαν για το κοινό γεύμα. Το κρέας μαγειρευόταν, συχνά μαζί με ρύζι, και προσφερόταν στους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας το πνεύμα της κοινότητας και της αλληλεγγύης.

Στη Χαλκιδική, σε ορισμένα χωριά, το έθιμο περιλάμβανε την παρασκευή φαγητού με κρέας τράγου και φασόλια, το οποίο μοιραζόταν στους κατοίκους. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονταν με κοινό γλέντι, φαγητό και κρασί.

Τα έθιμα αυτά αποτελούν μέρος της λαϊκής κληρονομιάς που συνδέει τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου με την αγροτική ζωή, την πίστη και τις παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου.

Η 26η Οκτωβρίου παραμένει, επομένως, μια ημέρα με ξεχωριστή θέση στο ορθόδοξο εορτολόγιο, αλλά και στην ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας, με επίκεντρο τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της Θεσσαλονίκης.