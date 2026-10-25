Φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Άρτα - Στο νοσοκομείο άνδρας με έγκαυμα

Snapshot Στην κατάσβεση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Η σύζυγος και η κόρη του άνδρα διακομίστηκαν στο ίδιο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από φορτιστή και επεκτάθηκε σε στρώμα και διάδρομο, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Άρτα, στη διασταύρωση των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Από το περιστατικό, ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης η σύζυγός του και η κόρη του, προκειμένου να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτιστή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε στρώμα και στον διάδρομο της κατοικίας. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.