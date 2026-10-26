Ελούντα: Εφοδος αστυνομικών σε πάρτι Ισραηλινών με κοκαΐνη- Τέσσερις συλλήψεις

Snapshot Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών διέκοψαν πάρτι με Ισραηλινούς σε ξενοδοχείο της Ελούντας όπου διακινούνταν κοκαΐνη.

Κατασχέθηκαν 40 γραμμάρια κοκαΐνης, τόσο λευκής όσο και σπάνιας ροζ, καθώς και άγνωστα χάπια προς εξέταση.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένας 32χρονος που θεωρείται βασικός διακινητής της κοκαΐνης.

Νεαρός Ισραηλινός βρέθηκε εκτός εαυτού υπό επήρεια ουσιών, προκάλεσε φθορές σε αστυνομικό όχημα και συνελήφθη μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Στο δωμάτιο του συγκεκριμένου νεαρού βρέθηκε μικρή ποσότητα κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της έρευνας. Snapshot powered by AI

«Χάλασαν» το πάρτι με κοκαΐνη που βρισκόταν σε εξέλιξη με Ισραηλινούς σε ξενοδοχείο της Ελούντας αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Το πάρτι στήθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε ξενοδοχείο του πολυτελούς θέρετρου, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Αστυνομικοί της υπηρεσίας είχαν πληροφορίες ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης κάποιοι θα διακινούσαν ναρκωτικά. Έγινε έφοδος και ακολούθησε έρευνα σε τέσσερα δωμάτια, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.

Συνολικά οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 40 γραμμάρια κοκαίνης, τόσο λευκής όσο και ροζ που θεωρείται σπάνια (στην Κρήτη ροζ κόκα έχει κατασχεθεί στο Ηράκλειο) καθώς και χάπια που εξετάζεται η χημική σύνθεση τους.

Ως βασικός για τη διάθεση της κοκαΐνης φέρεται ένας 32χρονος Ισραηλινός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και η μεγαλύτερη ποσότητα, ενώ μετά την έρευνα στα δωμάτια, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ακόμα Ισραηλινούς, άνδρα-γυναίκα.

Το επεισόδιο με τους αστυνομικούς

Νωρίς το πρωί, ωστόσο, είχε προηγηθεί άλλο περιστατικό και πάλι με "πρωταγωνιστή" νεαρό Ισραηλινό. Εντοπίστηκε από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ να βρίσκεται εκτός εαυτού, ευρισκόμενος-όπως εκτιμάται-υπό την επήρεια ουσιών.

Ο άνδρας άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν, αντιστάθηκε και προκάλεσε φθορές στο υπηρεσιακό όχημα. Αστυνομικοί τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών λόγω των ουσιών που είχε καταναλώσει. Το πρόσωπο αυτό αποκαλύφθηκε ότι επίσης διέμενε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το πάρτι και στο δωμάτιο του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαϊνης.

Ο νεαρός επίσης συνελήφθη.