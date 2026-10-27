Παιανία: Ελεύθερος ο φερόμενος ως αρχηγός σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

Snapshot Ο φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας που έκλεβε καλώδια στην Παιανία αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η σπείρα είχε κλέψει περίπου 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από γαλλική εταιρεία.

Η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου στο βιντεοληπτικό υλικό δεν ήταν σαφής και οι τηλεφωνικές συνομιλίες του κρίθηκαν μη ενοχοποιητικές.

Άλλα μέλη της σπείρας προφυλακίστηκαν, ενώ ο φερόμενος αρχηγός αφέθηκε ελεύθερος μετά από πολύωρη απολογία.

Η απόφαση για την απελευθέρωση του στηρίχθηκε στη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας που είχε ρημάξει τις εγκαταστάσεις γαλλικής εταιρείας, ξηλώνοντας περίπου 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίων ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος...

Οι Αρχές προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στην εξάρθρωση της σπείρας στην περιοχή της Παιανίας, ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, σε αντίθεση με άλλα μέλη της σπείρας που προφυλακίστηκαν.

Η δικαστική αυτή απόφαση βασίστηκε στην έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν ταυτοποιούνταν με σαφήνεια στο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες του με τα υπόλοιπα μέλη κρίθηκαν ως μη ενοχοποιητικές.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι «ελεύθερος αφέθηκε ο εντολέας μας με αρχικά ονόματος Ρ.Ρ. από την 34η Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Αθηνών, την Πέμπτη 22.10.2026, μετά από μία πολύωρη απολογία του για τα αδικήματα 1) της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσης από περισσότερους που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, καθώς και 2) του εμπρησμού.

Ο εντολέας μας θεωρείτο από την Αστυνομία ως ένας εκ των αρχηγικών μελών της “πολυεθνικής” συμμορίας που φέρεται να έκλεψε καλώδια 25 χιλιομέτρων, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από γαλλική εταιρεία στην Παιανία Αττικής {...}. Μετά την πολύωρη απολογία του, κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέως, ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία της δικογραφίας, ο εντολέας μας δεν πρέπει να καταστεί προσωρινά κρατούμενος για τα ανωτέρω αδικήματα και αφέθηκε ελεύθερος».

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