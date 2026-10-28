Πάτρα: Ξήλωσαν συμμορία ένοπλων ληστειών - Aνήλικος ανάμεσα στους συλληφθέντες

Snapshot Συνελήφθησαν στην Πάτρα δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, που διέπραξαν τέσσερις ένοπλες ληστείες σε καταστήματα της πόλης.

Η ομάδα έδρασε από τις 30 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, αρπάζοντας συνολικά 5.631 ευρώ με απειλές μαχαιριών και αεροβόλου πιστολιού-απομίμησης.

Κατασχέθηκαν όπλα, κουκούλες, ρούχα και χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις ληστείες κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν τρίτο συνεργό και έχουν σχηματίσει κακουργηματική δικογραφία για τη δράση της ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Snapshot powered by AI

Στην Πάτρα τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο καταστήματα της πόλης έβαλε η Ασφάλεια, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Συγκεκριμένα δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν φερόμενο συνεργό τους. Μάλιστα τέσσερις ένοπλες ληστείες, με συνολική λεία 5.631 ευρώ, περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Pelop.gr, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/10/2026), στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους σε διαδοχικές ληστείες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα φέρεται να έδρασε από τις 30 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιώντας τέσσερα χτυπήματα σε επιχειρήσεις της πόλης.

Με κουκούλες, μαχαίρια και πιστόλι-απομίμηση άρπαζαν τις εισπράξεις

Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν ένα μίνι μάρκετ και τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενεργούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με κουκούλες τύπου full face.

Με την απειλή μαχαιριών και αεροβόλου πιστολιού που έμοιαζε με πραγματικό όπλο, φέρονται να εξανάγκαζαν τους εργαζομένους να παραδώσουν τα χρήματα των ταμείων.

Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε από τις τέσσερις ληστείες ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε 5.631 ευρώ.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι αερίου, πιστή απομίμηση πραγματικού όπλου, μαζί με 200 σφαιρίδια και οκτώ μεταλλικές αμπούλες αερίου.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τύπου karambit και λαιμού, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα πριόνι, δύο κουκούλες full face και ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη 205 ευρώ, καθώς και ρούχα και παπούτσια που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Αναζητείται τρίτος συνεργός – Κακουργηματική δικογραφία

Η αστυνομική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη δράση της ομάδας.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ληστειών από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η εξιχνίαση των τεσσάρων υποθέσεων αποτελεί το αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών για τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας.