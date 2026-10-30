Πάτρα: Στη φυλακή το «δίδυμο» για τις ληστείες στα καταστήματα - Αναζητείται ο συνεργός τους  

Snapshot Δύο νεαροί, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τέσσερις ένοπλες ληστείες στην Πάτρα.

Οι ληστείες έγιναν από τις 30 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 σε ένα μίνι μάρκετ και τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών.

Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε από τις ληστείες ανέρχεται σε 5.631 ευρώ.

Η σύλληψη των δύο έγινε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την 27η Οκτωβρίου 2026.

Αναζητείται ακόμα ένας τρίτος συνεργός που συμμετείχε στις ληστείες. Snapshot powered by AI

Προσωρινά κρατούμενοι, κρίθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, οι δύο νεαροί (ο ένας εκ των οποίων ανήλικος), οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέπραξαν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα της Πάτρας, ενώ αναζητείται τρίτος συνεργός τους.

Η σύλληψή τους έγινε, το απόγευμα της Τρίτης (27/10/2026), όταν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας ενήλικος κι ένας ανήλικος, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει τέσσερις ένοπλες ληστείες, από τις 30 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 5.631 ευρώ. Στόχοι τους ήταν ένα μίνι μάρκετ και τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα.

Με πληροφορίες από tempo24.news

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