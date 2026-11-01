Κρήτη: Νεκρός 58χρονος Γερμανός τουρίστας στη Χερσόνησο - Κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο

Snapshot Ένας 58χρονος Γερμανός τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε έξω από ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Κρήτης.

Ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου προσπάθησε να τον ανανήψει με ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχία.

Κλήθηκε ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, αλλά ο άνδρας δεν επανήλθε στη ζωή.

Η σύζυγός του ζήτησε άμεσα βοήθεια μόλις διαπίστωσε την αδιαθεσία του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν μετά από νεκροψία-νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές ενός 58χρονου Γερμανού στην Κρήτη, καθώς ο άνδρας κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύζυγό του, στην περιοχή του Ανισαρά Χερσονήσου, και έχασε τη ζωή του.

Όπως ανέφερε το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, όταν ο 58χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία ενώ βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο παραθέριζε τις τελευταίες ημέρες.

Η σύζυγός του αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ζήτησε αμέσως βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της ξενοδοχειακής μονάδας, ο οποίος ξεκίνησε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), προκειμένου να τον επαναφέρει.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 58χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το Neakriti, τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης