Πύργος: Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στον τοίχο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πύργος: Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο στην οδό Γερμανού στον Πύργο.
  • Ο οδηγός ήταν ηλικιωμένος και το ατύχημα συνέβη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.
  • Στο σημείο έσπευσαν η τροχαία, η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.
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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής όστον Πύργο ταν αυτοκίνητο που κινούνταν από την οδό Καπετάν Γιώργη προς την οδό Γερμανού προσέκρουσε σε τοίχο.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε τοίχο κτιρίου.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

troxaio.png
troxaio1.png

Άμεσα ειδοποιήθηκε η τροχαία, η Πυροσβεστική καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον οδηγό προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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