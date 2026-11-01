«Χρόνια αγγελικά, γιε μου…» -Οι αναρτήσεις για το 19χρονο Ραφαήλ που χάθηκε στην τραγωδία της Ρόδου

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ από το Τυμπάκι έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου, στις 26 Νοεμβρίου 2025

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Χρόνια αγγελικά, γιε μου…» -Οι αναρτήσεις για το 19χρονο Ραφαήλ που χάθηκε στην τραγωδία της Ρόδου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 19χρονος ΕΠΟΠ Ραφαήλ από το Τυμπάκι έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου 2025 από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου της Ρόδου.
  • Η οικογένεια του Ραφαήλ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και την αίσθηση απουσίας με συγκινητικές αναρτήσεις, απευθυνόμενη στον νεκρό σαν να είναι ακόμη κοντά τους.
  • Στην έκρηξη τραυματίστηκε βαριά και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, που υπέστη ακρωτηριασμό.
  • Η μνήμη του Ραφαήλ παραμένει ζωντανή στους δικούς του, παρά τον χρόνο που έχει περάσει από την τραγωδία.
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Ο 19χρονος Ραφαήλ, ο ΕΠΟΠ στρατιώτης από το Τυμπάκι Ηρακλείου που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στο πεδίο βολής Αφάντου της Ρόδου, στις 26 Νοεμβρίου 2025, παραμένει ζωντανός στις σκέψεις και στις καρδιές των ανθρώπων του.

Αυτό αποτυπώνεται με συγκλονιστικό τρόπο στις αναρτήσεις του πατέρα του και της θείας του, οι οποίοι συνεχίζουν να του απευθύνονται σαν να βρίσκεται ακόμη κοντά τους.

«Ούτε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα…»

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ο πατέρας του νεαρού, Μάνος Γαλυφιανάκης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο αποτυπώνεται η βαθιά οδύνη για την απώλεια του γιου του, αλλά και η δυσκολία να περάσει ο χρόνος χωρίς εκείνον.

«Χρόνια αγγελικά, γιε μου… όπως πέρσι, έτσι και φέτος, από μακριά πλέον… πέρασαν 11 μήνες και 5 μέρες… ούτε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα… η υπομονή στερεύει… απάντηση; ΚΑΜΙΑ!!!! Σε νιώθουμε δίπλα συνεχώς… και μας δίνεις δύναμη… σ’ αγαπάμε…», έγραψε.

Στην ανάρτησή του εκφράζει την αγάπη και τη νοσταλγία του για τον Ραφαήλ, ενώ κάνει λόγο και για την απουσία απαντήσεων, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιους απευθύνεται ή ποιο ζήτημα αφορά η αναφορά του.

«Σ’ αγαπάμε απέραντα, Ραφαηλάκο μου» - Η αφιέρωση της θείας του

Τη δική της συγκινητική αναφορά στον ανιψιό της έκανε και η θεία του, Ειρήνη Χριστάκη Πατεράκη, μέσα από μια ανάρτηση με ποιητικό λόγο.

Στο μήνυμά της τον φαντάζεται σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει πόνος και θλίψη, ενώ ανακαλεί το χαμόγελο, το βλέμμα και τη νεανική του παρουσία. «Χρόνια πολλά εκεί ψηλά, μες στα λευκά σύννεφα, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, ούτε δάκρυα πικρά… Το γέλιο σου ήταν άνοιξη, το βλέμμα σου γιορτή…», γράφει.

Στη συνέχεια, εκφράζει την αίσθηση πως ο Ραφαήλ εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, παρά την απουσία του: «Όμως δεν έφυγες στ’ αλήθεια, είσαι πάντα εδώ, σε κάθε όμορφο όνειρο, σε κάθε τι καλό».

Η αφιέρωσή της ολοκληρώνεται με λόγια αγάπης και μια υπόσχεση πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή: «Η νιότη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή, ένας αιώνιος μαχητής, μια αθάνατη ψυχή!!! Σ’ αγαπάμε απέραντα, Ραφαηλάκο μου!».

Η έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χειροβομβίδα στο πεδίο βολής Αφάντου, στη Ρόδο, όπου συμμετείχαν στρατιωτικοί του 6ου Ειδικού Τάγματος Εθνοφυλακής.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο στρατιωτικοί. Ο 19χρονος ΕΠΟΠ από το Τυμπάκι υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας τραυματίστηκε βαρύτατα και υπέστη ακρωτηριασμό στο ένα άνω άκρο.

Όπως μεταδίδει το Neakriti, οι αναρτήσεις των συγγενών του επαναφέρουν στη μνήμη τον νεαρό στρατιώτη, σχεδόν έναν χρόνο μετά την τραγωδία. Για τους ανθρώπους του, ο χρόνος που πέρασε δεν μειώνει την απουσία του, ούτε την επιθυμία να μπορούσαν να μοιραστούν μαζί του όσα η ζωή τούς στέρησε.

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