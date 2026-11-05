Αυλαία για το «Χοροστάσιο»: Η αλλαγή έκπληξη στο τελευταίο event

Snapshot Το «Χοροστάσιο» κλείνει μετά από 31 χρόνια λειτουργίας, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.

Το τελευταίο διήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου Snapshot powered by AI

Ένα μεγάλο κενό στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας πρόκειται να αφήσει το «Χοροστάσιο», το οποίο θα κλείσει τις πόρτες του μετά από 31 χρόνια.

Στις 22 Οκτωβρίου, το μαγαζί που επί δεκαετίες συντρόφευε τους Αθηναίους (και όχι μόνο) στη νυχτερινή τους διασκέδαση, ενημέρωσε μέσα από ανάρτησή του πως ήρθε η ώρα να κλείσει «ένας τεράστιος και υπέροχος κύκλος».

Το Χοροστάσιο επέλεξε να αποχαιρετήσει τους θαμώνες του με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα: μετά μουσικής και διασκέδασης.

Προηγήθηκαν 4 βραδιές, στις οποίες καλλιτέχνες και DJ άφησαν για τελευταία φορά το μουσικό τους στίγμα στο θρυλικό μαγαζί της οδού Σκουλενίου. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Νοεμβρίου, το Χοροστάσιο θα πραγματοποιήσει δύο τελευταία events.

Στην τελευταία βραδιά του μαγαζιού το Σάββατο, μάλιστα, προστέθηκε και ένα ακόμα όνομα «έκπληξη»: του Γιώργου Φακίνου.

Ο DJ και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει χαρίσει στο «Χοροστάσιο» αξέχαστες βραδιές με τις μουσικές του επιλογές, γνωστοποίησε πρόσφατα ότι θα βρεθεί και εκείνος στο κλείσιμο του νυχτερινού κέντρου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Παρασκευή 6/11: Party Like It's 1999. Ο DJ Maikl κλείνει το event που σχεδόν για μια δεκαετία κάνει την Αθήνα να χορεύει!

Σάββατο 7/11: We Αre All Μade Οf Αlternative Stars. Γιάννης Μαντωνανάκης, Φίλιππος Λούβαρης, Κώστας Φονταλής, Σπύρος Παγιατάκης. Ο Γιάννης, ο Φίλιππος και ο Κώστας, ειδικά μετά το reopening το 2011, κράτησαν τη φλόγα αναμμένη και συνέδεσαν το όνομά τους με το Χοροστάσιο, τόσο μουσικά όσο και ψυχικά. Εκείνο το βράδυ θα εμφανιστεί, τελικά, και ο Γιώργος Φακίνος.

«Σας ευχαριστούμε όλους για όλα και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε για όσα ζήσαμε!ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ: Άλεξ, Χρήστος, Ρούλα, Μαργαρίτα, Βασιλική, Πάνος, Κώστας, Αντώνης, Πέτρος, Κώστας», αναφέρει το μαγαζί στην ανάρτησή του.

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