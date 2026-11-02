Κακοκαιρία: Kλειστά σχολεία την Τρίτη στον Δήμo Κεντρικής Κέρκυρας

Με απόφαση του δημάρχου

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Κακοκαιρία: Kλειστά σχολεία την Τρίτη στον Δήμo Κεντρικής Κέρκυρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 λόγω κακοκαιρίας.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με βάση την κινητοποίηση σε κόκκινο συναγερμό από την Πολιτική Προστασία.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προέβλεψε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.
  • Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για τυχόν θέματα εναλλακτικής εκπαίδευσης.
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Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη.

Αιτία τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται να συνεχιστούν (ενδεχομένως και να ενταθούν) τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο corfupress.

H AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν Α 4464/2-11-2026 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση κινητοποίησης με κόκκινο συναγερμό (Red Code),Την ενημέρωση που μας παρείχε η Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ενόψει των κινδύνων που δημιουργούνται από τα σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα έντονα καιρικά φαινόμενα,Την πρόβλεψη ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων για την 3η Νοεμβρίου 2026.

Για τα θέματα ενδεχόμενης εναλλακτικής εκπαίδευσης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

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