Κακοκαιρία: Kλειστά σχολεία την Τρίτη στον Δήμo Κεντρικής Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν Α 4464/2-11-2026 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση κινητοποίησης με κόκκινο συναγερμό (Red Code),Την ενημέρωση που μας παρείχε η Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ενόψει των κινδύνων που δημιουργούνται από τα σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα έντονα καιρικά φαινόμενα,Την πρόβλεψη ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων για την 3η Νοεμβρίου 2026.

Για τα θέματα ενδεχόμενης εναλλακτικής εκπαίδευσης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.