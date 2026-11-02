Υπουργείο Εργασίας: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου για παύση εργασιών και τηλεργασία 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Υπουργείο Εργασίας: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
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  • Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε υποχρεωτική παύση εργασιών τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, από τις 14:30 έως τις 18:00, για χειρωνακτικές υπαίθριες δραστηριότητες σε περιοχές με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως Δωδεκάνησα, Κέρκυρα και παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.
  • Η παύση εργασιών αφορά όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ψηφιακής εργασίας, εκτός από κρίσιμες υποδομές στους τομείς υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, όπου απαιτείται λήψη μέτρων ασφάλειας.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Συνιστάται η εφαρμογή τηλεργασίας στις πληγείσες περιοχές όπου είναι εφικτό, για την προστασία των εργαζομένων.
  • Οι εργοδότες στις πληγείσες περιοχές μπορούν να μην καταχωρούν εκ των προτέρων αλλαγές στον χρόνο εργασίας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για να διευκολύνουν τους εργαζόμενους.
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Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, προβλέπονται τα εξής:

A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, στην Κέρκυρα και στις παράκτιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου κυρίως καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 και τις ώρες 14:30-18:00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ..

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως, δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

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