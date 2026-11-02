BBC για τις πλημμύρες στη Ρόδο από την κακοκαιρία Agneta: Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες

Snapshot Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στη Ρόδο τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου.

Αποστάλθηκε έκτακτο μήνυμα προειδοποίησης μέσω 112 λόγω επικίνδυνης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω της συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία Agneta, που βρίσκεται κοντά στις νοτιοδυτικές ακτές της Ιταλίας, αναμένεται να φέρει νέες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στην Ελλάδα.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη Ρόδο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, με το νησί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όπως αναφέρει και το BBC.

Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην αποστολή έκτακτου μηνύματος προειδοποίησης μέσω του 112 προς κατοίκους και επισκέπτες, καθώς η στάθμη των υδάτων ανέβαινε επικίνδυνα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού. Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει θέσει τις αρμόδιες αρχές σε επιφυλακή, ενώ οι προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο προσκήνιο.

https://www.instagram.com/reel/DfPXDRKgQC8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με το BBC, η κακοκαιρία Agneta, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί προς την Ελλάδα από το βράδυ της Δευτέρας και κατά τη διάρκεια της Τρίτης, φέρνοντας νέες εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των φαινομένων.

Διαβάστε επίσης