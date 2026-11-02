Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Οι 3 χάρτες βάσει ICON-EU αποτυπώνουν αυτή τη διάσταση

Snapshot Οι λεκάνες του Αλιάκμονα και του Αξιού εμφανίζουν τα μεγαλύτερα κυλιόμενα 24ωρα ύψη βροχής με μέσες τιμές 81,7 mm και 78,7 mm αντίστοιχα.

Η βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, ειδικά η δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μέση εξάωρη βροχόπτωση.

Σε πολλές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας, η βροχή καλύπτει το 75–100% της έκτασης, ενισχύοντας την πιθανότητα ταυτόχρονων απορροών και αυξημένης παροχής υδατορευμάτων.

Η αξιολόγηση της κακοκαιρίας βασίζεται όχι μόνο στο μέγιστο ύψος βροχής, αλλά και στην χωρική και χρονική κατανομή της μέσα στις λεκάνες απορροής.

Οι χάρτες ICON-EU αποτελούν προγνωστικά εργαλεία για προκαταρκτική αξιολόγηση και δεν είναι αυτοτελείς πλημμυρικές προειδοποιήσεις. Snapshot powered by AI

1. Οι δέκα λεκάνες με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ — TOP 10 ΛΕΚΑΝΕΣ

Ο πρώτος πίνακας κατατάσσει τις λεκάνες με βάση το μεγαλύτερο κυλιόμενο 24ωρο της μέσης βροχόπτωσής τους.

Ξεχωρίζει η λεκάνη του Αλιάκμονα με 81,7 mm, ακολουθεί η λεκάνη του Αξιού με 78,7 mm, ενώ υψηλές τιμές εμφανίζονται και σε άλλες υπολεκάνες του Αλιάκμονα και του Αξιού, καθώς και στον Λούρο, στον Κερκύρα–Παξών, στον Έβρο και στον Αχελώο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν μέση βροχόπτωση λεκάνης και όχι απλώς ένα τοπικό μέγιστο σημείου. Παράλληλα, οι τιμές της μίας, των τριών και των έξι ωρών βοηθούν να εντοπιστούν τα διαστήματα μεγαλύτερης έντασης.

2. Η γεωγραφική κατανομή της εξάωρης βροχής

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ — ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ 6ΩΡΟ

Ο δεύτερος χάρτης αποτυπώνει τη μεγαλύτερη μέση εξάωρη βροχόπτωση κάθε λεκάνης μέσα στο προγνωστικό διάστημα των 72 ωρών.

Η έμφαση εντοπίζεται στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, με χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις στη δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και σε τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Αυτός ο χάρτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί αναδεικνύει πού μπορεί να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Η πληροφορία έχει σημασία για την ταχεία απορροή, ιδιαίτερα σε ορεινές λεκάνες με μεγάλες κλίσεις και μικρό χρόνο απόκρισης.

3. Πόσο μεγάλο μέρος της λεκάνης δέχεται ισχυρή βροχή

ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ — ΚΑΛΥΨΗ ΒΡΟΧΗΣ ≥20 MM

Ο τρίτος χάρτης προσθέτει μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο: το ποσοστό της έκτασης κάθε λεκάνης που δέχεται τουλάχιστον 20 mm στο ισχυρότερο κυλιόμενο 24ωρο.

Οι εκτεταμένες κόκκινες περιοχές στη βόρεια και δυτική Ελλάδα δείχνουν ότι σε πολλές λεκάνες η βροχή δεν περιορίζεται σε λίγα σημεία, αλλά καλύπτει το 75–100% της έκτασής τους.

Χαρακτηριστικά, στον πίνακα εμφανίζονται λεκάνες του Έβρου, του Αξιού, του Αλιάκμονα και του Λούρου με κάλυψη 100%.

Αυτό έχει μεγάλη υδρολογική σημασία: όταν βρέχεται μεγάλο μέρος μιας λεκάνης, αυξάνεται η πιθανότητα να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότερες επιμέρους απορροές, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της παροχής προς τα κύρια υδατορεύματα.

Το βασικό συμπέρασμα

Η κακοκαιρία δεν αξιολογείται μόνο από το μεγαλύτερο ύψος βροχής που εμφανίζει ένας μετεωρολογικός χάρτης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η βροχή κατανέμεται στον χώρο και στον χρόνο μέσα στις λεκάνες απορροής.

Με τον συνδυασμό των τριών αυτών προϊόντων αποκτούμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα: πόσο νερό δέχεται μια λεκάνη, πόσο γρήγορα πέφτει και πόσο μεγάλο μέρος της επηρεάζεται.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα από την απλή μετεωρολογική πρόγνωση προς την υδρομετεωρολογική αξιολόγηση. Για την πραγματική εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου απαιτείται επιπλέον συνεκτίμηση του κορεσμού του εδάφους, της μορφολογίας, της απορροής και της κατάστασης των υδατορευμάτων.

Η κακοκαιρία διατηρείται και αυριο Τρίτη ,ενω από την Τετάρτη τα φαινόμενα υποχωρούν , μπαίνει βοριάς την Πέμπτη και η ατμόσφαιρα γίνεται ευσταθής .

Κλείνουμε σημειώνοντας ότι οι χάρτες αποτελούν προγνωστικά προϊόντα του ICON-EU και εργαλεία προκαταρκτικής αξιολόγησης, όχι αυτοτελείς πλημμυρικές προειδοποιήσεις. Επίσης, το μέγιστο κυλιόμενο διάστημα μπορεί να διαφέρει χρονικά από λεκάνη σε λεκάνη.

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