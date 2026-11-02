Κακοκαιρία AGNETA: Σε "RED CODE" επτά περιοχές - Έρχεται δύσκολη νύχτα - Φόβοι για πλημμύρες

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

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Κακοκαιρία AGNETA: Σε "RED CODE" επτά περιοχές - Έρχεται δύσκολη νύχτα - Φόβοι για πλημμύρες
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  • Επτά περιοχές της Ελλάδας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρών από την κακοκαιρία AGNETA, που θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου.
  • Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Προβλέπονται έντονες βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με αυξημένη προσοχή σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
  • Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
  • Οι Δήμοι και Περιφέρειες πρέπει να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων.
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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία AGNETA αναμένεται να δείξει τα «δόντια» της τις επόμενες ώρες, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Επτά Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη προβλέπεται η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (3/11).

Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με την Πολιτική Προστασία να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας AGNETA, που επηρεάζει τη χώρα μας έως και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και η ετοιμότητα του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο κ. Τουρνάς, τόνισε την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας του μηχανισμού και έγκαιρης ανάπτυξης δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Επιπλέον ο υπουργός, ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και διαρκή συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι αναγκαίες προειδοποιήσεις εφόσον απαιτηθούν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδίως τις απαγορεύσεις διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση) είναι οι ακόλουθες:

• Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.

• Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από το βράδυ σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

• Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου —Λήμνος, 'Αγιος Ευστράτιος και Λέσβος—, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σήμερα και αύριο , Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 τις εξής περιοχές:

• Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Την Περιφέρεια Ηπείρου

• Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες λόγω της κακοκαιρίας "AGNETA"

Συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr) .

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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