Μυτιλήνη: Ταξί με τρεις μαθητές ανετράπη - Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός

Snapshot Τρία παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο με ταξί στη Μυτιλήνη, όταν το όχημα ανατράπηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας.

Το ταξί εξετράπη της πορείας του πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή.

Τα παιδιά απεγκλωβίστηκαν χωρίς τραυματισμούς, καθώς φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και έλαβε βοήθεια από περαστικούς και στρατιώτες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με τρεις μαθητές σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Μυτιλήνη.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, οι τρεις μαθητές επέβαιναν σε ταξί πηγαίνοντας προς το σχολείο, όταν αυτό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

Το πιθανότερο είναι το όχημα να γλίστρησε στο οδόστρωμα, εξαιτίας της βροχής, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο περαστικοί, αλλά και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά και τον οδηγό. Ευτυχώς τα παιδιά απεγκλωβίστηκαν χωρίς τραυματισμούς, ενώ ο οδηγός χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι.

Σημαντικό για την κατάσταση της υγείας τους ήταν ότι όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο.

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