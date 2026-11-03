Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Αμοργό: Πού ήταν το επίκεντρο
Σεισμός 15 χλμ νότια της Αρκεσίνης
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- Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:24 ανοικτά της Αμοργού.
- Το επίκεντρο βρισκόταν 15 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα.
- Η δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 16:24 το απόγευμα ανοικτά της Αμοργού.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 15 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοαδυτικά της Αρκεσίνης.
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