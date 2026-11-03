Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο: Ισόβια στον γιο του, δις ισόβια στον συνεργό του

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο: Ισόβια στον γιο του, δις ισόβια στον συνεργό του

Ο Γιώργος Καρυώτης και η σκηνή του εγκλήματος

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  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω καταδίκασε σε ισόβια τον 43χρονο για ληστεία και σε δις ισόβια τον 42χρονο για ληστεία και ανθρωποκτονία του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο.
  • Ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί σε ισόβια το Μάρτιο του 2024 για τη δολοφονία, αλλά έχει ασκήσει έφεση.
  • Ο 42χρονος ισχυρίστηκε ότι διέπραξε μόνος του το έγκλημα και ότι ο γιος του θύματος δεν είχε εμπλοκή.
  • Η υπόθεση αποκάλυψε νέα στοιχεία μετά από κατάθεση γυναίκας και εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος.
  • Ο 75χρονος βρέθηκε νεκρός με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του στις 14 Ιουνίου 2022 στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.
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Σε ισόβια και δις ισόβια καταδικάστηκαν οι δύο δράστες από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω για τη ληστεία και δολοφονία 75χρονου Γιώργου Καρυώτη τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον 43χρονο για το αδίκημα της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία της ληστείας

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση.

Το χρονικό

Ο 75χρονος είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση είχε λάβει νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία και ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος.

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