Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Όποιος τολμήσει να πειράξει το καλώδιο θα "καεί"
Ελεύθερος Τύπος: Διπλή παρέμβαση για τα δάνεια
Η Καθημερινή: Κάλπες - ορόσημο για τις ΗΠΑ
Τα Νέα: Χωρίς έξτρα φόρο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
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