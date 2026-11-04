Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Όποιος τολμήσει να πειράξει το καλώδιο θα "καεί"

Ελεύθερος Τύπος: Διπλή παρέμβαση για τα δάνεια

Η Καθημερινή: Κάλπες - ορόσημο για τις ΗΠΑ

Τα Νέα: Χωρίς έξτρα φόρο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

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