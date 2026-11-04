Στάθης Παναγιωτόπουλος: Διακοπή για τις 8 Δεκεμβρίου η δίκη σε β' βαθμό για το revenge porn

Snapshot Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Στάθη Παναγιωτόπουλου για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας συνεχίστηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Κατέθεσαν ο αδελφός του κατηγορούμενου, που υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόθεση βλάβης, και η πρώτη καταγγέλλουσα, πρώην σύντροφός του.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω του ευαίσθητου προσωπικού υλικού της υπόθεσης.

Στον πρώτο βαθμό, ο Παναγιωτόπουλος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 8 Δεκεμβρίου για τη συνέχιση της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, για την εκδίκαση της υπόθεσης «revenge porn» (εκδικητικής πορνογραφίας) σε δεύτερο βαθμό.

Η δίκη ξεκίνησε εχτές, 3 Νοεμβρίου, ενώ σήμερα κατέθεσαν ο αδελφός του κατηγορούμενου και η πρώτη καταγγέλλουσα. Η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφος του Στάθη Παναγιωτόπουλου και τον κατήγγειλε για δημοσιοποίηση προσωπικού οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αδελφός του Στάθη Παναγιωτόπουλου υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να βλάψει τη συγκεκριμένη γυναίκα. Παρών ήταν και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης της υπόθεσης και του ευαίσθητου προσωπικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή

Στην εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον πρώην παρουσιαστή.

Η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 8 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία.

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