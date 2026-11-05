Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Θα κάνει σε δύο μήνες όσα δεν θα μπορεί στα δύο χρόνια;

Ελεύθερος Τύπος: Τι φέρνει η ήττα Τραμπ για πλανήτη και Ελλάδα

Η Καθημερινή: Οι νέοι Δημοκρατικοί συνέτριψαν τον Τραμπ

Τα Νέα: Τα τρία κακά της μοίρας του

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.