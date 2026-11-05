Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το FlyOver

Snapshot Σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, από τις 23:00 έως τις 05:30 της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, θα ισχύσει αποκλεισμός στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το FlyOver. Snapshot powered by AI

Αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, το βράδυ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το FlyOver.

Αναλυτικότερα, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 23:30 το βράδυ της Πέμπτης και θα ισχύσει μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (6/11), στις 05:30.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

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