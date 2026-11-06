Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα ζευγάρι που φέρεται να λειτουργούσε το παράνομο γηροκομείο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

Φωτογραφία αρχείου

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  • Ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες διαβίωσης για πέντε ηλικιωμένους.
  • Η αστυνομική έφοδος αποκάλυψε τις παράνομες δραστηριότητες και τις υγειονομικές παραβάσεις στον χώρο.
  • Οι ηλικιωμένοι ενημερώθηκαν οι οικείοι τους για να τους παραλάβουν από το παράνομο γηροκομείο.
  • Το ζευγάρι συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία, ενώ αναμένονται διοικητικά πρόστιμα και σφράγιση του χώρου.
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Σε παράνομο γηροκομείο είχε μετατρέψει ένα ζευγάρι ένα υπόγειο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Η αλήθεια για τις άθλιες συνθήκες που διέμεναν οι πέντε ηλικιωμένοι αποκαλύφθηκε μετά από έφοδο των Αρχών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) προκειμένου να ελεγχθεί το υπόγειο διαμέρισμα και να διαπιστωθεί αν όντως λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στον προαναφερόμενο χώρο παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής και προέκυψε ότι ο 56χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης μαζί με την 48χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, είχαν μετατρέψει τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωσης υπέργηρων ανθρώπων. Κατά την έρευνα εντός των διαμερισμάτων βρέθηκαν πέντε ηλικιωμένα άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων. Ενημερώθηκαν οι οικείοι τους προκειμένου να τους παραλάβουν.

Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για Έκθεση κατά συναυτουργία, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η διαδικασία σφράγισης και η επιβολή διοικητικών προστίμων θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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