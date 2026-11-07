Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για το καλώδιο

Ελεύθερος Τύπος: Ο κύβος ερρίφθη για το καλώδιο

Η Καθημερινή: Καλώδιο σε θολά νέρά

Τα Νέα: Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους, ασφαλιστές για ξέπλυμα μαύρου χ4ρήματος

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου

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