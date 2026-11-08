Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Newsroom

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Έρχονται νέες αυξήσεις στις συντάξεις του '27

Ελεύθερος Τύπος: Στη κόψη του ξυραφιού για το καλώδιο

Η Καθημερινή: Σε ρότα με νάρκες το καλώδιο

Το Βήμα: Κάντο όπως οι δημοκρατικοί

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:15ΕΘΝΙΚΑ

«Θερμαίνονται» τα νερά στο Αιγαίο με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου: Τα τρία σενάρια για τις έρευνες μετά την τουρκική αντίδραση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Σήμερα η Σύναξις των Αρχαγγέλων - Τα «αγγελικά» ονόματα που γιορτάζουν

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Νοεμβρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταρρακτώδεις βροχές - Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές - Κατέρρευσαν τοίχοι και οροφές

04:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τραυματίες από Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία και Πορτογαλία από την επίθεση

03:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Νέα ομάδα δράσης για να κλείσουν οι χερσαίες διαδρομές όπλων του Ιράν

03:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών την εβδομάδα που έρχεται

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Τρεις στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση με drones

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δεκάδες τραυματίες από σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τουλάχιστον 33 νεκροί σε βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σε χωριό κοντά στην πρωτεύουσα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Περιστατικό με φορτηγό πλοίο και στρατιωτικές δυνάμεις αναφέρει η UKMTO

00:57ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία-επίθεση: «Τρομοκρατική» ενέργεια η φονική επίθεση ενόπλου δηλώνει ο πρωθυπουργος

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες

23:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κομοτηνή: Αποδόθηκε ο περίκεντρος ναός Μαξιμιανούπολης - Αυτοψία Μενδώνη στο Ιμαρέτ

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: €2.400 τον χρόνο για κάθε παιδί - Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις - Πλήρης οδηγός

23:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αστρονόμοι εντόπισαν λευκό νάνο με δύο δακτυλίους από πλανητικά συντρίμμια

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή εποχής για το ιστορικό Rothbury Estate: Περνά στην προστασία της φύσης μετά από 8 αιώνες

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Πρίγκιπας Τζορτζ: Το ταξίδι για το Champions League και τα προληπτικά «γούρια»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στην 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα με το καλύτερο φαγητό για το 2026 - Ποιες γεύσεις ξεχώρισαν

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του δράστη ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς - «Καμία σχέση με τον εθνικό στρατό», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Σήμερα η Σύναξις των Αρχαγγέλων - Τα «αγγελικά» ονόματα που γιορτάζουν

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ

21:58ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τραυματίες από Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία και Πορτογαλία από την επίθεση

04:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Mr Χωριάτικο: «Έχω βγάλει το δημοτικό - Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων», ισχυρίστηκε στην απολογία του

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Λυπηρό και εξοργιστικό»

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία και ένταση στην ψηφοφορία για το ψήφισμα - Πέρασε η πρόταση της γαλάζιας πλειοψηφίας 

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ