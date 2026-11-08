Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Έρχονται νέες αυξήσεις στις συντάξεις του '27
Ελεύθερος Τύπος: Στη κόψη του ξυραφιού για το καλώδιο
Η Καθημερινή: Σε ρότα με νάρκες το καλώδιο
Το Βήμα: Κάντο όπως οι δημοκρατικοί
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
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