Μαστίχα Χίου: Μέχρι και τους 220 τόνους θα φτάσει η παραγωγή το 2026

Εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες

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Μαστίχα Χίου: Μέχρι και τους 220 τόνους θα φτάσει η παραγωγή το 2026
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η παραγωγή της μαστίχας Χίου αναμένεται να φτάσει τους 200 με 220 τόνους το 2026, με αύξηση λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών το 2023.
  • Περίπου το 80% της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 60 χώρες, κυρίως για χρήση στη φαρμακευτική βιομηχανία, που αντιστοιχεί στο 45% των πωλήσεων της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
  • Η μαστίχα Χίου είναι προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από το 1997, γεγονός που ενισχύει την αναγνώρισή της στις διεθνείς αγορές.
  • Η τιμή της μαστίχας έχει αυξηθεί κατά 46% την τελευταία δεκαετία, με τους παραγωγούς να λαμβάνουν το 80% της μέσης τιμής πώλησης.
  • Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου επενδύει σε έρευνα και συνεργασίες με πανεπιστήμια και φαρμακευτικές εταιρείες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, ενώ διασφαλίζει την ποιότητα με ετήσιους ελέγχους.
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Στους 200 έως 220 τόνους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η παραγωγή μαστίχας Χίου το 2026, με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) να δείχνουν αύξηση της φετινής σοδειάς, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα και του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η μαστίχα Χίου διατηρεί ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς περίπου το 80% της ετήσιας παραγωγής της κατευθύνεται στο εξωτερικό, με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες.

«Οι καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα με τις συχνές και έντονες βροχοπτώσεις αλλά και του φετινού καλοκαιριού ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την καλλιέργεια της μαστίχας», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργος Τούμπος.

Η εξέλιξη της παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Χίο, καθώς η μαστιχοκαλλιέργεια αποτελεί μια εξειδικευμένη αγροτική δραστηριότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και την παραγωγική ταυτότητα του νησιού.

Σημαντικό στοιχείο η κατοχύρωση της προέλευσής της

Σημαντικό στοιχείο της διεθνούς παρουσίας της μαστίχας αποτελεί και η κατοχύρωση της προέλευσής της. Η Μαστίχα Χίου, το Μαστιχέλαιο Χίου και η Τσίχλα Χίου περιλαμβάνονται στα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από το 1997, γεγονός που συνδέει την εμπορική τους ταυτότητα με τον τόπο παραγωγής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η φυσική μαστίχα Χίου συγκαταλέγεται στα 100 εμβληματικά προϊόντα ΠΟΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία έχουν θεσπιστεί πλαίσια προστασίας και κατοχύρωσης σε τρίτες χώρες.

Η προστασία της ονομασίας προέλευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Η ταυτότητα του προϊόντος και η σύνδεσή του με τη Χίο αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής του παρουσίας, ενώ η κατοχύρωση της προέλευσης ενισχύει τη δυνατότητα διάκρισής του από άλλα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Πίσω από την παραγωγή και την εμπορική δραστηριότητα βρίσκεται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία αριθμεί περίπου 1.700 μέλη, με τον κ. Τούμπος να υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα των μελών είναι εκείνη των 51 έως 60 ετών.

Η ηλικιακή σύνθεση αποτελεί μία από τις παραμέτρους που συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη πορεία της καλλιέργειας, καθώς η διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας προϋποθέτει τη συνέχιση της ενασχόλησης με τη μαστίχα και τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στις επόμενες γενιές.

Πέρα από την εξέλιξη της παραγωγής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές που λαμβάνουν οι μαστιχοπαραγωγοί και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η εμπορική αξία του προϊόντος.

Η τιμή της μαστίχας έχει αυξηθεί κατά περίπου 46% την τελευταία δεκαετία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης, η τιμή της μαστίχας έχει αυξηθεί κατά περίπου 46% την τελευταία δεκαετία. Κάτι που συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της αξίας του προϊόντος και της οικονομικής απόδοσης που επιστρέφει στους παραγωγούς.

«Η μαστίχα είναι ίσως το μόνο αγροτικό προϊόν που ο παραγωγός της απολαμβάνει το 80% της Μέσης Τιμής από την πώληση του προϊόντος», δήλωσε ο κ. Τούμπος στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως εξηγεί, πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης είναι η προστασία και η ανάδειξη της μαστίχας Χίου, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων των μαστιχοπαραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπορική δραστηριότητα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων συνδέονται με την επιδίωξη να αυξάνεται η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την παραγωγή και αξιοποίηση της μαστίχας.

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