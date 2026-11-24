Διακοπές νερού την Τρίτη (24/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
Νιόβης και Φυλής
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Φυλής και Νίκης
- ΒΑΡΗ
Σφακτηρίας και Σκουφά
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Κριμαίας και Αρχιπελάγους
- ΜΑΡΟΥΣΙ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)
Στρατηγού Ρογκάκου και Βαλτετσίου
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΖΕΑ)
Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτή Μουτσοπούλου (Επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή της Πειραϊκής)
- ΦΙΛΟΘΕΗ
Παύλου Καλλιγά και Βασιλίσσης Φρειδερίκης
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