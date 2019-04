Το Made in beer Festival για δεύτερη χρονιά στο Γκάζι

Για τρεις ημέρες, από Παρασκευή 19 Απριλίου ως και Κυριακή 21 Απριλίου, στο πλήρως ανανεωμένο Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι (έναν ιδανικό χώρο 4000τμ), χιλιάδες επισκέπτες θα απολαύσουν το αγαπημένο τους ποτό, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς και διανομείς μπύρας από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.



Στο 2ο Made In Beer Festival οι λάτρεις της μπύρας θα μπορούν να δοκιμάσουν πάνω από 150 διαφορετικές γεύσεις μπύρας σε εξαιρετικές τιμές! Τα δεκάδες περίπτερα παραγωγών και διανομέων (εγχώριων και ξένων), οι μικροζυθοποιίες από όλη τη χώρα, οι ζυθοποιίες από το εξωτερικό που τα προϊόντα τους δεν διανέμονται στην Ελλάδα και οι πολλές εκπλήξεις είναι τα υλικά για τη δημιουργία μιας πραγματικής γιορτής της μπύρας και ενός, υψηλού επιπέδου, event ζυθογνωσίας.



Το μουσικό πρόγραμμα του 2ου Made In Beer Festival περιλαμβάνει καθημερινά πάρτυ σε συνεργασία με τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας:



Παρασκευή 19/4: Athens Voice Radio πάρτυ με την Ελένη Κολοκοτρώνη

Σάββατο 20/4: Sport24 Radio, ζωντανή εκπομπή με τους Γιώργο Περπερίδη, Δημήτρη Σκούρτα και Ντενίς Μάρκο

Σάββατο 20/4: Rock Fm πάρτυ με τους Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Γιάννη Λεουνάκη

Κυριακή 21/4: Pepper Radio πάρτυ με την Claudia Matola



Το βράδυ της Κυριακής θα κλείσει με τον περίφημο Διαγωνισμό Καραόκε του Made in Beer Festival!



Το 2o Made In Beer Festival θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 19-20-21 Απριλίου στον χώρο του Αμαξοστασίου Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι.

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 17.00 – 00.30

Σάββατο 13.00 – 01.00

Κυριακή 13.00 – 00.30



Είσοδος:

2,5 Ευρώ

6 Ευρώ με 3 γευστικές δοκιμές και δώρο συλλεκτικό ποτήρι

Πληροφορίες



τηλ. 2109636489

https://www.facebook.com/madeinbeerfestival/

https://www.instagram.com/madeinbeerfestival/

