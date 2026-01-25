Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

Το κόλπο που... λατρεύουν στη Βόρεια Ευρώπη

Newsbomb

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν δεν έχετε στεγνωτήριο και θέλετε τα ρούχα σας να στεγνώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αυτό το κόλπο θα σας βοηθήσει.

Σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των οικιακών εργασιών και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ένα νέο κόλπο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα: η χρήση μιας θερμοφόρας για να επιταχύνετε το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος έως και 50% και αποτελεί μια οικονομική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρικό στεγνωτήριο.

Η μέθοδος είναι απλή και χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της εξάτμισης. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας θερμοφόρας ανάμεσα σε βρεγμένα ρούχα σε μια απλώστρα. Η φιάλη απελευθερώνει θερμότητα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία και μειώνοντας τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος αέρα. Αυτό το θερμό περιβάλλον προάγει την εξάτμιση του νερού από τα ρούχα και επιταχύνει τη διαδικασία στεγνώματος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια είναι αποδοτικά, αλλά καταναλώνουν πολλή ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η χρήση στεγνωτηρίου ζεστού νερού είναι μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική επιλογή. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη σε κρύα ή υγρά κλίματα όπου το στέγνωμα με αέρα δεν είναι εφικτό.

Αρχικά, γεμίστε ένα ανθεκτικό πλαστικό μπουκάλι με ζεστό νερό - όχι απαραίτητα με βραστό νερό, καθώς το πλαστικό μπορεί να στρεβλωθεί. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη θερμοφόρα ανάμεσα στα βρεγμένα ρούχα στο σχοινί ρούχων, υπενθυμίζοντας ότι η εγγύτητα μεταξύ της πηγής θερμότητας και των ρούχων είναι ζωτικής σημασίας για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο, ανοίξτε τα παράθυρα ή χρησιμοποιήστε έναν ανεμιστήρα για να βοηθήσετε στην κυκλοφορία του ζεστού αέρα. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το ζεστό νερό, αν κρυώσει πολύ πριν στεγνώσουν εντελώς τα ρούχα.

Ενώ αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική, η επιτυχία της μπορεί να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και την ποσότητα των ρούχων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο έντονο σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:43ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τις πλημμύρες: Αγνοήσαμε τα ρέματα και τη μορφολογική ιστορία κάθε περιοχής

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και ακυρώσεις πτήσεων - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν – Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

13:08LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Eμφάνιση-έκπληξη στα BRIT Awards μετά το δυναμικό του comeback

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

12:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» της κυβέρνησης Τραμπ, στηρίζει εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Καρδιακή ανακοπή: Τέσσερις ιστορίες για το πώς σώζονται ζωές με εκπαίδευση και απινιδωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέλφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο «Μανάρας», σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ