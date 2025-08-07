Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη

Το συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι

Newsbomb

Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ελαιόλαδο, αναπόσπαστο στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, ξεχωρίζει για τη γεύση, τη θρεπτική του αξία και τα πολλαπλά οφέλη του για την υγεία. Για να διατηρήσει, όμως, όλα τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του, απαιτείται σωστή αποθήκευση και προσεκτική επιλογή συσκευασίας.

Παραδοσιακές πρακτικές και σύγχρονες ανάγκες

Στο παρελθόν, οι ελληνικές οικογένειες συνήθιζαν να αποθηκεύουν το λάδι σε μεγάλα πήλινα πιθάρια, τοποθετημένα σε σκοτεινές και δροσερές αποθήκες – συχνά στα υπόγεια των σπιτιών. Οι χώροι αυτοί παρείχαν ιδανικές συνθήκες: μακριά από φως, ζέστη και υγρασία, τρεις παράγοντες που επιταχύνουν την αλλοίωση του προϊόντος.

Στη σύγχρονη κατοικία, οι διαθέσιμοι χώροι είναι διαφορετικοί, και συχνά περιορισμένοι. Ωστόσο, για την αποθήκευση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (ε.π. ελαιόλαδο), εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές αρχές:

  • Φύλαξη σε δροσερό σημείο του σπιτιού, με θερμοκρασία ιδανικά μεταξύ 10°C και 18°C

  • Αποφυγή φωτεινών ή θερμών σημείων, όπως ο πάγκος της κουζίνας ή σημεία κοντά σε φούρνους και εστίες

  • Μακριά από σημεία με υγρασία, όπως το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη

Ο ρόλος της συσκευασίας

Η σωστή επιλογή δοχείου είναι κρίσιμη για τη φρεσκάδα και τη διάρκεια ζωής του ελαιολάδου. Η διαδικασία της οξείδωσης, που ξεκινά ήδη από τη συγκομιδή του καρπού, συνεχίζεται κατά την αποθήκευση και μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του προϊόντος.

Για τον λόγο αυτό, συνιστώνται συσκευασίες που εμποδίζουν την επαφή με το φως και τον αέρα. Τα σκουρόχρωμα μπουκάλια – ιδιαίτερα τα πράσινα γυάλινα, λόγω διαθεσιμότητας στην αγορά – προσφέρουν σημαντική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλουν στη διατήρηση των ευεργετικών συστατικών του ελαιολάδου.

Εξαιρετικές επιλογές θεωρούνται και τα αδιαφανή κεραμικά δοχεία ή εκείνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στη φύλαξη.

Αντίθετα, τα πλαστικά μπουκάλια καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς:

  • Είναι πορώδη και επιτρέπουν τη διείσδυση φωτός

  • Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μικροπλαστικών στο περιεχόμενο

Τι να προσέξετε κατά την αγορά

  • Επιλέγετε πάντα μπουκάλια που είναι αποθηκευμένα σε σκιερά και δροσερά σημεία του καταστήματος, και όχι στο πάνω ράφι ή κοντά σε φωτιστικά σώματα.

  • Ελέγχετε την ημερομηνία συγκομιδής στην ετικέτα, ώστε να γνωρίζετε πόσο φρέσκο είναι το προϊόν που αγοράζετε.

Η σωστή διαχείριση του ελαιολάδου, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση, δεν αποτελεί μόνο θέμα γεύσης, αλλά και υγείας. Με απλές κινήσεις, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το πολύτιμο αυτό αγαθό θα παραμείνει αναλλοίωτο και ωφέλιμο για περισσότερο χρόνο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 9 μέτρων και προσγειώθηκε στην παραλία

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίνα Μενδώνη: «Η Σάμος παραδίδει μαθήματα ελευθερίας»

13:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2025: Δείτε το aftermovie της φετινής διοργάνωσης

13:01LIFESTYLE

Exathlon: Αυτοί είναι οι 18 παίκτες που φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνοδος Κορυφής Τραμπ-Πούτιν: Στα ΗΑΕ πιθανότατα το κρίσιμο ραντεβού για την Ουκρανία

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS τα «τινάζει» όλα στον αέρα - Ανατροπή με τον καύσωνα βλέπουν οι Αμερικανοί

12:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

12:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Οι γαλάζιες φάλαινες «σιώπησαν» μυστηριωδώς και οι επιστήμονες «ήχησαν» συναγερμό

12:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μόνος με τον Άμλετ»: Ο Αιμίλιος Χειλάκης μάς δίνει ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

12:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: «Ο Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα του Πούτιν» - Τα σενάρια για τη Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας

12:35LIFESTYLE

Μάριος Αθανασίου: Η δημοφιλής σειρά στην οποία θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη σεζόν

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λόφος art project: «Η Μπιενάλε της Γάζας» με έργα καλλιτεχνών που ζουν στη μαρτυρική περιοχή

12:26WHAT THE FACT

Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει η λέξη Λάρισα - Οι μύθοι και η προέλευση

12:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική ατζέντα: Τέσσερις εκδηλώσεις και μια ταινία για τον έρωτα στο Μανχάταν

12:14ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα 1Γ/2025: Πότε θα ανακοινωθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS τα «τινάζει» όλα στον αέρα - Ανατροπή με τον καύσωνα βλέπουν οι Αμερικανοί

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

12:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

13:01LIFESTYLE

Exathlon: Αυτοί είναι οι 18 παίκτες που φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφωνήθηκε ο τόπος της συνάντησης

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Chikungunya: Θα εξελιχθεί σε πανδημία; - Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης για το μέλλον

12:26WHAT THE FACT

Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη

12:00LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο: «Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας έχει άμεσα ανάγκη από αίμα, νοσηλεύεται στην εντατική»

11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Φέρι μποτ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Καταγγελία για 10ωρη ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ