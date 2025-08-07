Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη

Το ελαιόλαδο, αναπόσπαστο στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, ξεχωρίζει για τη γεύση, τη θρεπτική του αξία και τα πολλαπλά οφέλη του για την υγεία. Για να διατηρήσει, όμως, όλα τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του, απαιτείται σωστή αποθήκευση και προσεκτική επιλογή συσκευασίας.

Παραδοσιακές πρακτικές και σύγχρονες ανάγκες

Στο παρελθόν, οι ελληνικές οικογένειες συνήθιζαν να αποθηκεύουν το λάδι σε μεγάλα πήλινα πιθάρια, τοποθετημένα σε σκοτεινές και δροσερές αποθήκες – συχνά στα υπόγεια των σπιτιών. Οι χώροι αυτοί παρείχαν ιδανικές συνθήκες: μακριά από φως, ζέστη και υγρασία, τρεις παράγοντες που επιταχύνουν την αλλοίωση του προϊόντος.

Στη σύγχρονη κατοικία, οι διαθέσιμοι χώροι είναι διαφορετικοί, και συχνά περιορισμένοι. Ωστόσο, για την αποθήκευση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (ε.π. ελαιόλαδο), εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές αρχές:

Φύλαξη σε δροσερό σημείο του σπιτιού, με θερμοκρασία ιδανικά μεταξύ 10°C και 18°C

Αποφυγή φωτεινών ή θερμών σημείων, όπως ο πάγκος της κουζίνας ή σημεία κοντά σε φούρνους και εστίες

Μακριά από σημεία με υγρασία, όπως το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη

Ο ρόλος της συσκευασίας

Η σωστή επιλογή δοχείου είναι κρίσιμη για τη φρεσκάδα και τη διάρκεια ζωής του ελαιολάδου. Η διαδικασία της οξείδωσης, που ξεκινά ήδη από τη συγκομιδή του καρπού, συνεχίζεται κατά την αποθήκευση και μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του προϊόντος.

Για τον λόγο αυτό, συνιστώνται συσκευασίες που εμποδίζουν την επαφή με το φως και τον αέρα. Τα σκουρόχρωμα μπουκάλια – ιδιαίτερα τα πράσινα γυάλινα, λόγω διαθεσιμότητας στην αγορά – προσφέρουν σημαντική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλουν στη διατήρηση των ευεργετικών συστατικών του ελαιολάδου.

Εξαιρετικές επιλογές θεωρούνται και τα αδιαφανή κεραμικά δοχεία ή εκείνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στη φύλαξη.

Αντίθετα, τα πλαστικά μπουκάλια καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς:

Είναι πορώδη και επιτρέπουν τη διείσδυση φωτός

Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μικροπλαστικών στο περιεχόμενο

Τι να προσέξετε κατά την αγορά

Επιλέγετε πάντα μπουκάλια που είναι αποθηκευμένα σε σκιερά και δροσερά σημεία του καταστήματος, και όχι στο πάνω ράφι ή κοντά σε φωτιστικά σώματα.

Ελέγχετε την ημερομηνία συγκομιδής στην ετικέτα, ώστε να γνωρίζετε πόσο φρέσκο είναι το προϊόν που αγοράζετε.

Η σωστή διαχείριση του ελαιολάδου, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση, δεν αποτελεί μόνο θέμα γεύσης, αλλά και υγείας. Με απλές κινήσεις, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το πολύτιμο αυτό αγαθό θα παραμείνει αναλλοίωτο και ωφέλιμο για περισσότερο χρόνο.