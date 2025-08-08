Σαν σήμερα 8 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Αυγούστου

Σαν σήμερα 8 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Αυγούστου.

  • 1303 - Σεισμός προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στην Κρήτη και καταστρέφει τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.
  • 1945 - Η Σοβιετική Ένωση κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας για «επιτάχυνση» της λήξης της παγκόσμιας σύρραξης. (Β' Π.Π.).
  • 1953 - Ο Γκεόργκι Μαλενκόφ αναγγέλλει ότι η ΕΣΣΔ κατέχει το μυστικό της βόμβας υδρογόνου.
  • 1974 - Ο Ρίτσαρντ Νίξον, σε εθνική τηλεοπτική μετάδοση, ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
  • 2003 - Πεθαίνει ο διεθνούς φήμης Έλληνας πεζογράφος, Αντώνης Σαμαράκης
  • 2004 - Πεθαίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
  • 2008 - Επίσημη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τέσσερις σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσει η ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, εθνικά, οικονομία και συνέδριο της ΝΔ μετά την ΔΕΘ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται σήμερα ο πρώην αστυνομικός & TikToker για την υπόθεση με τα ναρκωτικά - Οι συνομιλίες που «καίνε» τον 34χρονο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - Η «ανταλλαγή εδαφών» και το big deal

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

04:54WHAT THE FACT

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες» οι κατηγορίες για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

02:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξης Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Ντουμπάι: Οι 3 Ελληνίδες influencer που πρωταγωνιστούν στα porta potty party των «σεΐχηδων»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

