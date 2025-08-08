Σαν σήμερα 8 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Αυγούστου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Αυγούστου.
- 1303 - Σεισμός προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στην Κρήτη και καταστρέφει τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.
- 1945 - Η Σοβιετική Ένωση κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας για «επιτάχυνση» της λήξης της παγκόσμιας σύρραξης. (Β' Π.Π.).
- 1953 - Ο Γκεόργκι Μαλενκόφ αναγγέλλει ότι η ΕΣΣΔ κατέχει το μυστικό της βόμβας υδρογόνου.
- 1974 - Ο Ρίτσαρντ Νίξον, σε εθνική τηλεοπτική μετάδοση, ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχύ από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
- 2003 - Πεθαίνει ο διεθνούς φήμης Έλληνας πεζογράφος, Αντώνης Σαμαράκης
- 2004 - Πεθαίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
- 2008 - Επίσημη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.
