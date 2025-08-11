Σαν σήμερα 11 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1 Αυγούστου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Αυγούστου.
- 1587 - Πρώτη επιτυχής εγκατάσταση Άγγλων αποίκων στη Βόρειο Αμερική (Ίδρυση της αποικίας της Βιργίνιας).
- 1950 - Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση στο Στρασβούργο εγκρίνει πρόταση του Τσώρτσιλ περί δημιουργίας ενιαίου στρατού της Ευρώπης.
- 1970 - Η επιδημία χολέρας που μαστίζει την Ινδία και έχει κάνει την εμφάνισή της στην Αίγυπτο με τη μορφή χολεροειδούς γαστρεντερίτιδας εξαπλώνεται και στη Σοβιετική Ένωση, ενώ κρούσματα αναφέρονται στη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Νότια Κορέα. Μέτρα λαμβάνουν η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ σοβιετικές πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή του Βόλγα μπαίνουν σε καραντίνα.
- 1979 - Στην Ουκρανία, δύο Tupolev Tu-134 της Aeroflot συγκρούονται στον αέρα, σκοτώνοντας και τους 178 επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών.
- 2003 - Το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Αρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη επιχείρησή του εκτός Ευρώπης στην 54χρονη ιστορία του.
- 1996 – Δολοφονείται βάναυσα από Τούρκους πολίτες και αστυνομικούς κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου, ο Ελληνοκύπριος ήρωας και ακτιβιστής Τάσος Ισαάκ.
- 2014 – Πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρόμπιν Ουίλιαμς.
