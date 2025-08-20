Αναζητάτε ακόμη τη συνταγή για το τέλειο χαμόγελο; Η οδοντόκρεμα από… μαλλιά είναι το μέλλον

Σήμερα, το φθόριο χρησιμοποιείται για να επιβραδύνει τη διάβρωση του σμάλτου, ωστόσο, νέες θεραπείες με βάση την κερατίνη φαίνεται πως μπορούν να τη σταματήσουν εντελώς.

Μελέτη αποκάλυψε ότι η οδοντόκρεμα με μαλλιά μπορεί να επιδιορθώσει τα κατεστραμμένα δόντια και να σταματήσει τα πρώτα στάδια της τερηδόνας. Οι επιστήμονες του King’s College London ανακάλυψαν ότι η κερατίνη, μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά, το δέρμα και το μαλλί και χρησιμοποιείται συχνά σε σαμπουάν για την αποκατάσταση των μαλλιών, μπορεί επίσης να βοηθήσει τα δόντια.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημείο καμπής, μία καινοτομία στον κλάδο: Η εισαγωγή της κερατίνης ως πραγματικό προϊόν καθημερινής χρήσης για την προστασία και την επούλωση του σμάλτου των δοντιών χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Αν έχετε μία μικρή ρωγμή ή ένα πολύ μικρό ελάττωμα, θα επουλωθεί από μόνο του χωρίς καν να το καταλάβετε», υπογράμμισε ο Δρ. Σέριφ Ελσαρκάουι από την Οδοντιατρική Σχολή του King’s College και το Τμήμα Στοματικών και Κρανιοπροσωπικών Επιστημών, μιλώντας στο Sky News.

Πολλά προβλήματα των δοντιών οφείλονται στο κατεστραμμένο σμάλτο, το οποίο δεν αναγεννάται. Μόλις φύγει, χάνεται για πάντα. Όταν όμως η κερατίνη αναμιγνύεται με τα μέταλλα του σάλιου, δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που μιμείται τη δομή και τη λειτουργία του φυσικού σμάλτου.

Οι οδοντόκρεμες με φθόριο και το φθόριο στο πόσιμο νερό χρησιμοποιούνται για την επιβράδυνση της διάβρωσης του σμάλτου. Ωστόσο, οι θεραπείες με βάση την κερατίνη φαίνεται πως μπορούν να τη σταματήσουν εντελώς.

«Η κερατίνη προσφέρει μία μετασχηματιστική εναλλακτική λύση στις τρέχουσες οδοντιατρικές θεραπείες», υπογράμμισε η Σάρα Γκάμεα, ερευνήτρια στο King’s College London και πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

Η θεραπεία θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε μέσω οδοντόκρεμας, είτε με ένα επαγγελματικό τζελ, παρόμοιο με το βερνίκι νυχιών, για πιο ακραίες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το προϊόν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσα σε 2 – 3 χρόνια και θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

Τα δοκιμαστικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πανεπιστήμιο κατασκευάστηκαν από μαλλί, αλλά στο μέλλον, σύμφωνα με τον Δρ. Ελσαρκάουι, οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους μαλλιά για την εξαγωγή κερατίνης.

«Προς το παρόν, επιλέγουμε το μαλλί προβάτου επειδή είναι πολύ άφθονο, αποτελεί βιολογικό απόβλητο, είναι βιώσιμο και ωφέλιμο για τους αγρότες», εξήγησε ακόμη.

Η οδοντόκρεμα με κερατίνη θα έχει την ίδια εμφάνιση και αίσθηση με τις κοινές οδοντόκρεμες φθορίου: Γεύση μέντας και με αφρώδη υφή, αλλά με την προσθήκη της κερατίνης σε ποσότητα κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

«Ο στόχος μας είναι να είναι προσιτή και να φτάσει στο ευρύ κοινό. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι ένα προϊόν υψηλής τιμής. Θα θέλαμε να είναι προσβάσιμο σε όλους», τονίζει ακόμη ο Δρ. Ελσαρκάουι.