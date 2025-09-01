Επισκέφτηκε και τις 197 χώρες του κόσμου και αποκάλυψε το πιο τρομακτικό μέρος

Ο youtuber Ντρου Μπίνσκι βρήκε το μοναδικό μέρος που δεν θα ξαναπήγαινε ποτέ

Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
Ο Ντρου Μπίνσκι, ένας άνδρας που έχει γυρίσει σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, αποκάλυψε ποιο μέρος θεωρεί το πιο τρομακτικό που έχει επισκεφτεί. Ο Μπίνσκι, που έχει ταξιδέψει σε 197 χώρες και έχει αντιμετωπίσει κάθε είδους περιπέτεια, έχει καταγράψει τις εμπειρίες του σε βίντεο στο YouTube, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούν τις εντυπώσεις του για απομακρυσμένους ή επικίνδυνους προορισμούς.

Μια επίσκεψη που τον σημάδεψε

Ο Μπίνσκι χαρακτήρισε την πρωτεύουσα του Τσαντ, τη Ντζαμένα, ως «την πιο τρομακτική χώρα που έχω επισκεφτεί, χωρίς αμφιβολία». Η επίσκεψή του στην πόλη το 2018 φαίνεται ότι τον σημάδεψε ακόμη και χρόνια μετά. Μιλώντας στο UNILAD, εξομολογήθηκε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει πιο φοβισμένος, απειλημένος ή επιτιθέμενος – τόσο λεκτικά όσο και σωματικά – από ό,τι εκεί, σε αυτή τη ζεστή, σκονισμένη και εγκαταλειμμένη πόλη».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μπίνσκι βρέθηκε σε μια ανεξέλεγκτη καταδίωξη από την αστυνομία πάνω σε μοτοσικλέτα και δέχτηκε επίθεση από περισσότερα από δώδεκα άτομα επειδή προσπάθησε να τραβήξει μια φωτογραφία. Όπως παραδέχτηκε, αν δεν ήταν δίπλα του ένας 2 μέτρων ντόπιος φίλος του, ίσως να μην είχε καταφέρει να βγει ζωντανός από τη χώρα.

Απίθανες περιπέτειες στους δρόμους της Ντζαμένα

Η εμπειρία του Μπίνσκι περιελάμβανε μια σειρά από απρόβλεπτα περιστατικά. Μετά από ένα διαχωρισμό από τον φίλο του, ο Μπίνσκι ανέβηκε σε μια μοτοσικλέτα-ταξί, που αποδείχθηκε ότι ήταν κλεμμένη. Ακολούθησε μια παρατεταμένη καταδίωξη από την αστυνομία, ενώ σε κάποια στιγμή κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και βρέθηκε σε έναν άγριο καυγά στον δρόμο, με τους ανθρώπους να τον τραβούν από το πουκάμισο και να φαίνεται ότι ήθελαν να τον χτυπήσουν.

Μετά από μια κουραστική μέρα, ο Μπίνσκι προσπάθησε να χαλαρώσει σε ένα καφέ-σισαχάρι μαζί με τον προσωπικό του φύλακα. Η ηρεμία του όμως διακόπηκε από μια δυσάρεστη ανακάλυψη: πάτησε σε μια μεγάλη ποσότητα ανθρώπινων ακαθαρσιών, γεγονός που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη ήταν η παραμονή του στη Ντζαμένα.

Αποχώρηση και νέα σχέδια

Τελικά, ο Μπίνσκι αναγκάστηκε να κλείσει πρόωρα την πτήση επιστροφής του. Περιέγραψε την εμπειρία του στην πόλη ως «πολύ, πολύ δύσκολη», σημειώνοντας ότι ο τόπος είναι «τραχύς στις άκρες» και ότι οι άνθρωποι συχνά τον κοιτούσαν επίμονα, κάτι που έκανε το ταξίδι ακόμη πιο απαιτητικό.

Παρά τις δυσκολίες, ο ταξιδιώτης δηλώνει ότι θα ήθελε να ξαναεπισκεφτεί το Τσαντ. Η επόμενη φορά, σύμφωνα με τον Μπίνσκι, ίσως είναι στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου ελπίζει ότι η εμπειρία του θα είναι πιο ήρεμη και ασφαλής.

Πολιτική αστάθεια και προειδοποιήσεις

Το Τσαντ αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια εδώ και πολλά χρόνια. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO) προειδοποιεί ότι «δεν συνιστάται καθόλου ταξίδι σε ορισμένα μέρη της χώρας». Η εμπειρία του Μπίνσκι έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο δύσκολος και επικίνδυνος μπορεί να είναι ορισμένος προορισμός για τους ταξιδιώτες, ακόμη και για τους πιο έμπειρους.

Παρά όλα αυτά, η επιθυμία για εξερεύνηση και περιπέτεια παραμένει ζωντανή, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο τρομακτικές εμπειρίες δεν μπορούν να σταματήσουν τον αδάμαστο πνεύμα του ανθρώπου που θέλει να γνωρίσει κάθε γωνιά του πλανήτη.

