Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από $70 εκατ. στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα

Μια 83χρονη συνταξιούχος στις Ηνωμένες Πολιτείες είδε τη ζωή της να ανατρέπεται μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό που φαινόταν πως θα ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, όταν κέρδισε ένα ιστορικό ποσό στο Λόττο του Τέξας, μετατράπηκε σε έναν απρόσμενο νομικό εφιάλτη.

Ένα ιστορικό έπαθλο

Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι δοκιμάζουν την τύχη τους στην κλήρωση του λόττο, ελπίζοντας ότι θα αλλάξουν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι χάνουν, όμως όταν η τύχη χαμογελά, οι προσδοκίες εκτοξεύονται.

Αυτό ακριβώς συνέβη τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η Αμερικανίδα συνταξιούχος κέρδισε το Lotto Texas, με το έπαθλο να φτάνει τα 83 εκατομμύρια δολάρια – περίπου 71,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, το τυχερό δελτίο αγοράστηκε με έναν φαινομενικά απλό τρόπο: μέσω της εφαρμογής Jackpocket Lottery, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που επέτρεπε στους χρήστες να προμηθεύονται δελτία από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης χωρίς να βγουν από το σπίτι.

Η ανατροπή

Για λίγες μέρες όλα έμοιαζαν ιδανικά. Το δελτίο επικυρώθηκε και το έπαθλο περίμενε να καταβληθεί. Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο.

Μία εβδομάδα μετά την κλήρωση, η Λοταρία του Τέξας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη χρήση μη ρυθμιζόμενων τρίτων υπηρεσιών αγοράς δελτίων. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η εφαρμογή που χρησιμοποίησε η ηλικιωμένη.

Η αιτιολόγηση σχετιζόταν με ένα νομικό κενό. Οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις προμήθειες, τις χρεώσεις ή τις ευθύνες διαχείρισης.

Ένα εκατομμύριο όνειρα στον αέρα

Ξαφνικά, η συνταξιούχος βρέθηκε αντιμέτωπη με το απίστευτο: αν και είχε στα χέρια της ένα έγκυρο δελτίο, δεν μπορούσε πλέον να εισπράξει το ποσό. Οι νέοι κανόνες την απέκλειαν.

Η απόφαση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Στο τραπέζι βρίσκονταν περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και των παιδιών και εγγονιών της. Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα δεν παραιτήθηκε.

Η νομική μάχη

Τον Μάιο κατέθεσε μήνυση κατά της Λοταρίας του Τέξας. Ο βασικός της ισχυρισμός ήταν ξεκάθαρος: οι κανόνες δεν μπορούν να αλλάζουν εκ των υστέρων, μετά την κλήρωση.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι κάθε τροποποίηση στους κανονισμούς μπορεί να ισχύει μόνο για μελλοντικές κληρώσεις και όχι για κέρδη που έχουν ήδη κατοχυρωθεί. Συνεπώς, το δικαίωμά της στο ποσό έπρεπε να γίνει σεβαστό.

Στη μήνυσή της κατηγορεί τη Λοταρία πως προσπαθεί να την αποστερήσει από ένα έπαθλο που κέρδισε καλοπροαίρετα και νόμιμα.

Τι αναμένεται

Σύμφωνα με την AS, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια μέχρι την τελική απόφαση. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την ερμηνεία των δικαστηρίων σχετικά με την ισχύ των δελτίων που αγοράστηκαν μέσω μη ρυθμιζόμενων εφαρμογών.

Στο μεταξύ, η 83χρονη συνεχίζει να ζει χωρίς πρόσβαση στα εκατομμύρια που θα μπορούσαν να της προσφέρουν μια πραγματικά ήρεμη και οικονομικά εξασφαλισμένη τρίτη ηλικία.

Ανάμεσα στην ελπίδα και την αβεβαιότητα

Η ιστορία έχει ήδη προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, καθώς αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον των διαδικτυακών υπηρεσιών πώλησης λαχείων και για το κατά πόσο προστατεύονται οι παίκτες απέναντι σε αιφνίδιες αλλαγές κανόνων.